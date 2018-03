Jak Juan Martin del Potro zrobił wielką karierę w tenisie

Juan Martín del Potro wracał do tenisa kilka razy. Wcišż jest jednym z tych, którzy mogš wygrać każdy turniej, także wielkoszlemowy. Czy zechce?

Byli tacy, którzy przysięgali, że szeœcioletni Juan Martín del Potro pierwszy raz zobaczył korty tenisowe klubu Independiente de Tandil, idšc z domu na kolejny trening piłkarski. Zobaczył, wstšpił na ceglanš mšczkę, pożyczył od kogoœ rakietę i od razu znalazł swoje miejsce na ziemi.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jego pierwszy trener Marcelo „El Negro" Gomez wyjaœnił, jak było naprawdę. – Przyprowadziła go matka, pani Patricia del Potro. Chłopak miał nadwyżki energii, piłka mu nie wystarczała, więc rodzicielka chciała, by miał jeszcze więcej zajęć sportowych – opowiadał.

Pani Patricia, z zawodu nauczycielka literatury, miała drugi powód, by posłać syna na korty. Chłopak z drewnianš paletkš w ręku przez dwa lata obijał piłkami drzwi wejœciowe do domu. Coœ trzeba było z tym hałasem zrobić. Ciotka Nancy, siostra Patricii i matka chrzestna Juana Martína, zafundowała mu pierwszš rakietę, a gdy było trzeba, odprowadzała małego na korty.

Był też powód trzeci, najbardziej skrywany, bo bolał najbardziej. Państwo Del Potro mieli w 1993 r. tragiczny w skutkach wypadek samochodowy na lokalnej drodze koło miejscowoœci Loberia. Zginęła w nim najstarsza z trójki ich dzieci – córka Guadalupe. Juan Martín też był w aucie, nie miał wtedy jeszcze pięciu lat. O tym nieszczęœciu długo nie mówił, dopiero kilka lat temu przyznał, że znak krzyża i palec w górę po zwycięskim meczu to gest dla nieżyjšcej siostry.

– Jest dla mnie bardzo ważna, daję jej znak, jak prezent, mam o niej piękne wspomnienia. Nie lubię rozmawiać o rodzinie i o sobie, ale powiem: sšdzę, że Guadalupe tam z góry prowadzi mnie i daje siłę – wyznał w wywiadzie dla „La Nacion".

Kiedy szedł z matkš na korty poznać Gomeza, rodzina wcišż była w bólu. Rodzice jednak rozumieli, że jest sens w tym, by syn, choć już grał w piłkę nożnš i robił to z entuzjazmem, miał kolejne zajęcie. Chodziło o to, by jak najmniej czasu poœwięcał na negatywne myœli.

Trener Gomez postawił kandydata na tenisistę przed œcianš i kazał odbijać. Zobaczył tyle, że nie miał wštpliwoœci. Uznał, iż z tej mški będzie chleb. Zaczęła się żmudna praca nad szlifowaniem diamentu o nazwie Del Potro, bardzo daleka od opowieœci o eksplozji talentu i niezwykłych seriach sukcesów.

Oprócz codziennego potu w tej młodzieńczej historii najwięcej było o biedzie i psujšcych się samochodach, którymi Juan Martín i trener jeŸdzili na juniorskie turnieje po całej Argentynie. Najpierw był fiat duna pożyczany od ojca trenera, Pedro Gomeza, właœciciela warzywniaka. Zakończył żywot po 300 tys. km. Zastšpiło go renault kangoo, a czasem zielony volkswagen polo Daniela del Potro, ojca tenisisty, z zawodu weterynarza. To auto też skończyło marnie, imponujšco dymišc na poboczu.

Jeden z towarzyszy tych podróży, starszy od Juana Martína Bernardo Palacios (w szczycie kariery 1138. w rankingu ATP), wspominał, że jedli zawsze tam, gdzie było najtaniej. Zamiast zamawiać napoje, szli do łazienki pić wodę z kranu. Ale bluza musiała być markowa, rakieta i buty też, nawet jeœli trzeba było przegrzebać pół Argentyny w poszukiwaniu odpowiedniego modelu.

Mały Juan Martín traktował swe zajęcia sportowe wyjštkowo poważnie. W pierwszym krajowym turnieju – w Bragado – zagrał w wieku siedmiu lat. Nie narzekał na wyjazdy, na mozół treningów, nudę ani na zmęczenie.

– W tym wieku dzieciak może całš energię poœwięcić na doskonalenie się. Nie myœli o dziewczynach, o zarobkach, może cały czas zajmować się tenisem. Ja też byłem skoncentrowany na nim, nie byłem jeszcze żonaty, nie miałem dzieci, mogłem mu się poœwięcić. Dlatego gdy zdarzyło się, że o 11 rano w niedzielę dzwonił telefon i słyszałem, że Juan Martín pyta, co robię i czy nie moglibyœmy trochę pograć, coœ poprawić, to szedłem na kort. Entuzjazm zwyciężał. Chłopak miał wtedy zaledwie dziesięć lat – wspominał Marcelo Gomez.

Kopał jak muł

To był czas, gdy Del Potro jeszcze grał w piłkę. Klub Independiente de Tandil na Avenida Avellaneda miał spełnić pierwsze sportowe marzenie syna pani Patricii i pana Daniela – o karierze napastnika, strzelaniu goli i pokazywaniu sztuczek na La Bombonerze, sławnym stadionie klubu Boca Juniors w Buenos Aires; o byciu jak Martin Palermo i jemu podobni.

Miał talent do piłki – tak twierdzi Fernando Aramburu, dyrektor techniczny dziecięcej drużyny piłkarskiej Independiente, w której Juan Martín grał w latach 1996–1998. Chłopak został œrodkowym pomocnikiem, zbierał pochwały w turniejach piłkarskich pištek, nawet porównywano go z Claudio Marangonim, wysokim pomocnikiem reprezentacji, który skończył udanš karierę w Boca Juniors.

Zdarzyło się, że w 1998 r. Del Potro pojechał z drużynš do klubu Racing de Balcarce na duży turniej dzieciaków z okolic, ale też z Mar del Plata i Rosario. Ktoœ po latach wypatrzył w kronikach, że grał tam także Leo Messi – w drużynie Newell. Nigdy nie zmierzyli się na boisku, bo grali w różnych kategoriach wiekowych. Messi jest o rok starszy.

Największe piłkarskie zalety Juana Martína? – Kiwał się bardzo dobrze, no i potrafił kopnšć jak muł. Stopę miał ogromnš, numer buta 43, u dziesięciolatka... – zachwycał się dyrektor Aramburu.

W końcu przyszedł czas wyboru. Chłopak długo starał się nie zawieœć kolegów z drużyny piłkarskiej, ojciec dowoził go na mecze, ale porzšdnych treningów w dwóch dyscyplinach pogodzić się nie dało. Pewnego dnia stanšł w drzwiach klubu piłkarskiego z tatš i powiedział ze smutnš minš, że wybrał tenis.

Decyzja zapadła mniej więcej wtedy, gdy miał niespełna 12 lat i wrócił z drużynowego turnieju tenisowego w Brazylii. Jego zespół przegrał w finale, ale Juan Martín dostał nagrodę dla najlepszego zawodnika. Co z tego, skoro przegrał decydujšcy mecz. Siedział więc przygnębiony na lotnisku w Porto Alegre, pochlipywał, wspominajšc, jak w decydujšcym secie zszedł z kortu przy stanie 3:5, bo nie miał już sił, pokonany przez upał. Nie bez znaczenia było też, że miejscowi kibice wyzywali go od ostatnich.

Trener Marcelo Gómez nazywał go wtedy pieszczotliwie Krasnoludem. Widzšc zamartwiajšcego się chłopca, który nie umiał zrozumieć klęski, obelg i doznanych krzywd, próbował go pocieszać. Nie działało. Wtedy zobaczył na lotnisku José Luisa Chilaverta, legendarnego paragwajskiego bramkarza.

Podszedł, wskazał palcem na spłakanego długowłosego blondynka i szepnšł parę słów na ucho. Chilavert nie odmówił. Stanšł przed nastolatkiem i po szybkiej prezentacji rzekł mu mniej więcej tak: – Słyszałeœ, co ludzie na stadionie wykrzykujš pod moim adresem? Zwyczajni ludzie nie sš znieważani przez nikogo. Nie przejmuj się, gdybym ja się przejmował, musiałbym się już chyba zabić. Ci, co tak krzyczš, niczego w życiu nie osišgnęli, a ty masz zamiar zostać mistrzem. Nie ma wštpliwoœci, że będziesz numerem jeden.

Kilka dni póŸniej Juan Martín powiedział trenerowi, że planuje definitywnie poœwięcić się tenisowi i być najlepszy. – Słowa Chilaverta były kluczowe – twierdzi Gomez.

„Ja tu gram ostatni raz"

U Gomeza Juan Martín wykuł większoœć zalet swego tenisa: mocny serwis, œwietny forhend, niezwykle intensywny, oburęczny bekhend, którego siła stała się potem jednym z przekleństw tenisisty. Trener pilnował, by trening techniczny przebiegał w harmonii z szybkim rozwojem fizycznym. Chłopak rósł do swego 1,98 m w niezwykłym tempie i łatwo mógł stracić mobilnoœć na korcie.

Marcelo Gomez zadbał także, by chłopakowi nie przewróciło się w głowie. Szkoła tenisa w Tandil, która wydała jeszcze kilku niezłych absolwentów (kibice tenisa znajš te nazwiska: Guillermo Pérez Roldán, Mariano Zabaleta, Juan Mónaco, Machi González, Diego Junqueira), miała z złożenia uczyć szacunku dla pracy i wiedzy.

– Tak, trochę drylu wojskowego u mnie było. Kto się spóŸniał, rzucał rakietš, gadał za dużo – odpadał. Wymagaliœmy dobrego zachowania, wytrwałej nauki, punktualnoœci, wykonywania zadań. To były sprawy nie do negocjacji. Zwróćcie uwagę: Del Potro albo Mónaco niemal nigdy nie złamali rakiety i zawsze próbujš wygrać kolejny punkt, niezależnie od okolicznoœci – wspomina z dumš trener Gomez.

Dryl nie zburzył u kandydata na mistrza rakiety wiary we własne możliwoœci. Kiedyœ w lokalnym turnieju po wygranej ze starszym chłopakiem usłyszał: – Gratulacje. Jesteœ mi winny rewanż. Del Potro odpowiedział bez namysłu: – Nie sšdzę, bo ja tu gram ostatni raz.

Razem z Gomezem ruszyli w œwiat. W grudniu 2002 r. Juan Martín wygrał w USA nieoficjalne mistrzostwa œwiata do lat 14. W półfinale zwyciężył Marina Cilicia 6:1, 6:3. W finale Pawła Czechowa 6:2, 7:6. Poszedł drogš, którš wyznaczyli Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini i Guillermo Coria. Argentyńskie gazety sukcesu nie zauważyły, ale z jakiejœ przyczyny ponad miesišc po turnieju w „La Nacion" ukazała się w końcu krótka notatka z tytułem: „Wiadomoœć, która uciekła".

Rok póŸniej również nikt nie zauważył, że 15-letni chłopak pojechał do Mińska jako partner treningowy dla argentyńskiej drużyny grajšcej z Białorusiš w Pucharze Davisa. Starsi mówili na niego „Junior". Strzelał piłkami jak z haubicy, ale ekipa bez gwiazd: Davida Nalbandiana i Guillermo Corii, przegrała 0:5 z Władymirem Wołczkowem i Maksem Mirnym. Dziennikarze rozliczali z porażki Agustina Calleriego, Guillermo Canasa, Lukę Arnolda i Juana Mónaco. Del Potro wzišł torbę w rękę i wrócił spokojnie do hotelu.

Kto umiał patrzeć, widział w nim co trzeba. Firma Nike podpisała z nim pierwszy kontrakt, gdy Juan Martín miał 14 lat – zaraz po sukcesie w Orange Bowl i cyklu Nike Junior Tour. Firma Wilson dała mu rakiety rok póŸniej i po paru latach podpisała... kontrakt dożywotni.

Za tymi i innymi umowami stał Ugo Colombini, kiedyœ œrednio zdolny tenisista z Mediolanu, obecnie bardzo zdolny agent tenisowy. Przekonał Del Potro do siebie, okazał tyle przenikliwoœci i wiary, że wielkie agencje, w rodzaju IMG, Octagonu lub Lagardere Sport, musiały obejœć się smakiem.

Del Potro rozstał się z trenerem Gomezem. Przejœcie na profesjonalizm wymusiło zmianę. Szkoleniowcem został – na wiele lat – Franco Gavin. Łatwo wcale nie było. Pierwszy zawodowy mecz – w kwietniu 2004 r. w Buenos Aires – przegrał. W tym małym turnieju z cyklu Futures lepszy okazał się Carlos Berlocq. Juan Martín był jednak cierpliwy, krok po kroku pišł się w górę rankingów, zostawiajšc œlady, które dziœ mogš się wydawać drobne, ale dla młodego tenisisty znaczyły wiele.

Największa nadzieja tenisa

Rok 2006, dwa wygrane challengery ATP (w innym, jesieniš w Bratysławie, przegrał w drugiej rundzie z Łukaszem Kubotem). W lutym 2007 r. w Linzu grał już jako singlista w Pucharze Davisa. I zwyciężył w pięciu setach Jürgena Melzera. To był punkt decydujšcy o zwycięstwie Argentyny.

W końcu przyszedł lipiec 2008 r. i seria, jakiej œwiat nie widział. Młodzieniec z Argentyny wygrywa kolejno turnieje w Stuttgarcie, Kitzbuehel, Los Angeles i Waszyngtonie. Zatrzymuje się dopiero na Andym Murrayu w ćwierćfinale US Open. W nagrodę jest pierwsza dziesištka rankingu i turniej Masters (Del Potro nie wychodzi z grupy), a zaraz po nim finał Puchar Davisa z Hiszpaniš w Mar del Plata.

Finał, który Argentyna miała wygrać, bo nie przyjechał Rafael Nadal. Nie wygrała. Del Potro przegrał pierwszy mecz. Okazało się, że miał kontuzję, przy okazji pokłócił się z Davidem Nalbandianem i argentyńskim zwišzkiem tenisowym. Po latach wyszło na jaw, że poszło o pienišdze: sponsorzy dawali za sukces prawie 3 mln dol., Nalbandian wczeœniej zabezpieczył sobie połowę puli, co nie spodobało się nowej rakiecie numer jeden w kraju. Del Potro usłyszał parę cierpkich słów i sprawy zaszły za daleko.

Po tym pierwszym poważnym zderzeniu z trudnoœciami sportowego œwiata wybrał milczenie. Odgrodził się od dziennikarzy, zablokował informacje od rodziny i przyjaciół, zostawił mediom tylko czas na konferencjach prasowych. Dopiero po latach zobaczył, że to trochę się nie opłaciło, i zmienił nastawienie.

Pierwszy i na razie jedyny wygrany turniej wielkoszlemowy postawił go od razu w roli największej nadziei œwiatowego tenisa. We wrzeœniu 2009 r. zwyciężył w finale w Nowym Jorku samego Rogera Federera. Po drodze pokonał nie byle kogo: Juana Mónaco, Juergena Melzera, Daniela Koellerera, Juana Carlosa Ferrero, Marina Cilicia i Rafaela Nadala. Przypadku być nie mogło.

21-letni chłopak z dzielnicy Falucho œredniego argentyńskiego miasta Tandil (w Polsce może parę osób wie, że mieszkał tam Witold Gombrowicz), dla przyjaciół zwykły „Palito", czyli patyk, dla trenera „Krasnolud", dla starszych „Junior", stał się „Wieżš z Tandil" albo po prostu „Delpo".

Minšł rok i wiele się zmieniło. Pierwsza kontuzja prawego nadgarstka posłała go do sali operacyjnej i na oœmiomiesięczny urlop. Z czwartego miejsca na œwiecie spadł na 258. – Już wtedy myœlałem o końcu kariery, widziałem wszystko w ciemnych barwach, byłem przygnębiony. Wszystko, co robiłem, to jadłem i przybierałem na wadze. Nie mogłem trenować, ponieważ miałem gips sięgajšcy niemal ramienia – wspominał.

Potem były powroty, ponowne nadzieje, wzniecane sporadycznymi sukcesami. W Londynie był nawet bršz olimpijski, ale łatwo było zgasić zapał tenisisty. – Złodzieje ukradli mój różaniec, pobłogosławiony przez papieża Franciszka. Nosiłem go wszędzie. Ta strata jest dla mnie najważniejsza – skarżył się w „El País" jesieniš 2013 r., przed turniejem Masters.

Kontuzje wcišż wracały. – Nie chcę walczyć z tenisem, nie chcę nienawidzić tego sportu – mówił po kolejnej diagnozie, znów zalecajšcej skalpel. Przyjeżdżał jednak na następne operacje do kliniki Mayo i doktora Richarda Bergera.

Po trzeciej operacji w 2016 r. ponownie zdobył medal olimpijski – srebrny, po pięknym finale z Murrayem. John McEnroe, widzšc go w Wimbledonie, powtarzał, że jest nadal kandydatem do wielkiej czwórki œwiatowego tenisa. Znów zaczšł wygrywać. Rok po roku zwyciężył w Sztokholmie. Wreszcie miał swój czas w Pucharze Davisa – w 2016 r. w finale Argentyna zwyciężyła 3:2 Chorwację. Lider zdobył dwa punkty, bijšc Ivo Karlovicia i Marina Cilicia.

Nowa, lepsza wersja

Wiosna 2018 r. znów daje wielkie obietnice. Zwyciężył w Acapulco, po drodze pokonujšc trzech aspirantów do sławy z pierwszej dziesištki rankingu: Kevina Andersona, Alexandra Zvereva i Dominika Thiema. Potem był turniej na kalifornijskiej pustyni w Indian Wells i kolejna piękna wygrana w finale, znów z Rogerem Federerem. Cišg dalszy w Miami – czemu nie?

We wrzeœniu skończy trzydziestkę. Forhend ma tak samo groŸny, a może nawet groŸniejszy niż wtedy, gdy miał 20 lat. Oburęczny bekhend nie jest już tak wydajnym narzędziem jak dawniej, ale nowy trener Sebastian Prieto przekonał Juana Martína, że jednš rękš też da się wiele zrobić – nawet w starym klasycznym stylu, przy okazji oszczędzajšc nadgarstek.

– Zmieniłem sposób gry, spojrzenie na tenis, sposoby osišgania sukcesów. Zamierzam grać twardo w każdym spotkaniu, żadnego czekania, czajenia się – mówi. Jak na niego – zaskakujšco œmiało.

Wybrał dobry czas, bo z niegdysiejszej wielkiej czwórki œwiatowego tenisa: Federer, Nadal, Djoković i Murray, w zasadzie nie ma trzech. Pytanie brzmi, czy Juan Martín del Potro, patyk, który stał się monumentalnš wieżš, naprawdę chce wypełnić lukę widocznš na szczytach tenisa i dla ulotnej sławy znów zaryzykuje cierpienie.

– Tak, chcę grać lepiej, być wyżej w rankingu, ale bez przesady. Rok jest długi. Teraz myœlę przede wszystkim o zdrowiu. Po prostu chcę się cieszyć tym, że jestem obecny na kortach. Wcišż przecież pamiętam, że byłem w punkcie, w którym wydawało się, że to już koniec – tłumaczy dziennikarzom.

– Wszystko zależy od celów, jakie sobie postawi. Ma możliwoœci techniczne i mentalne, by być wœród najlepszych, ale tylko on wie, czy jest gotowy podjšć ten wysiłek. Wszystko zależy od niego – mówi Sebastián Torok, dziennikarz „Le Nacion", autor wydanej w ubiegłym roku biografii „El Milagro Del Potro" (Cud Del Potro).

Sława i tak dopadnie Juana Martína. Szef klubu tenisowego Independiente de Tandil Osvaldo Dadiego wrócił właœnie do pomysłu, by Del Potro postawić w mieœcie pomnik. Wpadł na to już dziewięć lat temu, po zwycięskim US Open, ale do realizacji monumentu nie doszło. Pomniki stawiane żyjšcym sławom tenisa to w Argentynie znana sprawa. Guillermo Vilas ma już dwa, jeden w Mar del Plata, drugi na Paseo de Gloria – pasażu chwały argentyńskiego sportu w Buenos Aires, na wybrzeżu Rio de la Plata. Niedaleko Gabrieli Sabatini, której ktoœ już parę tygodni po odsłonięciu ukradł bršzowš rakietę. Co z pomnikiem Del Potro? Czeka już na niego miejsce: przy narożniku starego domku klubowego z 1930 r., naprzeciwko muralu, na którym sš już wymalowane postacie tenisistów, którzy wyruszyli w daleki œwiat z Tandil.