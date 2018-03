Jay Z i Beyoncé: nowa dynastia w show-biznesie

Wokalistka Beyoncé i raper Jay-Z, prywatnie para, posiadajš majštek oceniany na 1,2 miliarda dolarów. Wystšpiš na PGE Narodowym 30 czerwca. A jeszcze niedawno byli bliscy rozwodu z powodu „Becky o dobrych włosach".

Każda wiadomoœć o Beyoncé i Jayu-Z – zła czy dobra – jest dla dzisiejszych mediów wspaniała, ponieważ jak najbardziej dochodowy serial podnosi czytelnictwo i znakomicie się „klika".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nawet nie wypada się dziwić. Sir Paul McCartney, przez kilka dekad najbogatszy muzyk œwiata, dojrzewał w powojennym, zbombardowanym Liverpoolu i trzy dekady musiał harować, żeby zostać najbogatszym człowiekiem w show-biznesie. Również dlatego, że przez pierwszš dekadę traktowany był przez menedżerów jak niewolnik, który nie ma prawa do owoców swojej pracy, czyli piosenek z okresu The Beatles. Tak jest zresztš do dziœ.

Jay-Z urodzony w 1969 roku, młodszy od McCartneya o 27 lat, wyrastał w ekstremalnych warunkach nowojorskiego Brooklynu. Ojciec, alkoholik i narkoman, nie dbał o rodzinę, angażujšc się w uliczne porachunki i nocne poszukiwania z broniš w ręku zabójcy brata.

Jay od najwczeœniejszych lat miał kontakt z broniš. Gdy brat ukradł mu męskš biżuterię, postrzelił go w ramię. W szkole poznał historyczne już dziœ w rapie postacie – The Notorious B.I.G. i Busta Rhymesa. Miał też handlować narkotykami. Kto wie, może właœnie te handlowe doœwiadczenia w bezwzględnej rzeczywistoœci Nowego Jorku sprawiły, że dorobił się blisko miliarda w niespełna dwie dekady. Dziœ jest wzorowym biznesmenem, choć jeszcze w 1999 roku był oskarżony o dŸgnięcie w brzuch pięciocalowym nożem wydawcy podejrzanego o dystrybucję pirackich płyt z kompozycjami rapera.

Dba o owoce swej pracy, bo pierwsze kompakty ze swoimi nagraniami sprzedawał wprost z samochodu. W 1996 roku założył firmę Roc-A-Fella Records i debiutował albumem „Reasonable Doubt". 12 lat póŸniej stał się pierwszym hiphopowym artystš, który był głównš gwiazdš na największym europejskim festiwalu w Glastonbury. Kontroluje nie tylko katalog swoich nagrań, działalnoœć koncertowš, ale także wiele słynnych marek.

Jay-Z dał poczštek nowej dynastii w show-biznesie, żenišc się z najbardziej utytułowanš afroamerykańskš wokalistkš Beyoncé Knowles (rocznik 1981). Wielu specjalistów w branży uważa, że to od lat największa gwiazda r'n'b, która kontynuuje tradycje takich wykonawczyń jak Aretha Franklin czy Whitney Houston.

Zaczynała karierę w girlsbandzie Destiny's Child, który prowadzony przez ojca wokalistki, wczeœniej menedżera w salonie Xeroxa, sprzedał 60 mln albumów. Jej przeznaczeniem było stać się nowš królowš pop oraz najzamożniejszš kobietš w œwiatowym show-biznesie. Kim jest, do końca nie dowiemy się nigdy, ponieważ zawsze lubiła ukrywać się za medialnš kreacjš. Na estradzie prezentowała się jako Sasha Fierce, a jak powiedziała sama Beyoncé – Sasha jest od niej bardziej dynamiczna, agresywna i sexy.

Solowš karierę zaczęła od występu w filmie „Austin Powers i Złoty Członek". Jest również znana z „Carmen", adaptacji opery Bizeta, w której zagrała głównš rolę, a także „Wojny pokus". Nie budzi większych kontrowersji – jednš z nielicznych był ujawniony przez media prywatny show dla libijskiego dyktatora Kaddafiego. Zarobiony w ten sposób milion dolarów szybko przekazała na cele charytatywne.

W 2002 roku Jay-Z wystšpił goœcinnie w piosence Beyoncé „03 Bonnie & Clyde". Potem raper pojawiał się na kolejnych solowych płytach wokalistki, których sprzedała 100 mln egzemplarzy. Długo podkreœlali, że ich prywatne relacje nie sš na sprzedaż i to ich tajemnica. Ale 4 kwietnia 2008 roku stało się: zawarli małżeństwo, a na jednym z koncertów Beyoncé zaprezentowała pierœcionek zaręczynowy wart 5 mln dol., wykonany przez firmę Lorraine-Schwartz. Od tego czasu sš najlepiej zarabiajšcš parš w show-biznesie, już w pierwszym roku małżeństwa powiększajšc majštek o 162 mln dol. To Beyoncé przypadł w udziale zaszczyt wykonania hymnu podczas uroczystej inauguracji drugiej kadencji Baracka Obamy, potem uœwietniła Super Bowl, finał rozgrywek futbolu amerykańskiego. Migawki z tych występów pokazały wszystkie telewizyjne programy na œwiecie oraz portale internetowe. Nic dziwnego, że przytulajš się do niej i jej męża najsłynniejsze globalne marki. Partnerem najnowszego tournée będzie amerykański bank z dwustuletniš tradycjš.

Zła kobieta

Horror małżeństwa, majšcego córkę i dwójkę bliŸniaków, ze zdradš w tle rozgrywał się długo. Gdy cały muzyczny œwiat plotkował o rozwodzie i starał się dociec, o co chodzi, ojciec Beyoncé wyœmiewał się z całej sprawy, nazywajšc jš „projekcjš œwiadomoœci Jedi". Sugerował, że to plotka, która podgrzała sprzedaż biletów na wspólne tournée artystów w 2014 roku. W przestrzeni publicznej rodzinny dramat najmocniej wybrzmiał w 2016 roku na płycie Beyoncé „Lemonade" oraz na „4:44" Jay-Z.

Beyoncé œpiewała: „On chce mnie tylko wtedy, kiedy mnie nie ma/ Lepiej zadzwoń do Becky z dobrymi włosami". Oznajmiała też, że nie zamierza pić w domu z mężem koniaku D'usse, który reklamował także w wielu wspólnych piosenkach, bo woli wybrać się ze swoim towarzystwem do klubu. Nie życzyła sobie, żeby do niej dzwonił, płakał w telefon i przepraszał. Niemal krzyczała:

„Œrodkowe palce do góry, podnieœ ręce wysoko/ Machnij mu prosto w twarz i powiedz do widzenia/ Powiedz mu, chłopcze, czeœć, czeœć/ Œrodkowe palce: nie myœlę o tobie".

Z czasem do mediów, również społecznoœciowych, zaczęło przeciekać coraz więcej szczegółów. W końcu Jay-Z zdecydował się na wywiad dla „The New York Times Magazine". Wszystkich interesowała przede wszystkim tożsamoœć „Becky". Becky to w raperskim slangu okreœlenie białej kobiety, która w przeciwieństwie do Afroamerykanek nie ma problemu z układaniem włosów. Temperaturę domysłów podnosił film z kamery ochroniarskiej w jednej z wind, która zarejestrowała wybuch wœciekłoœci siostry Beyoncé – Solange – okładajšcej pięœciami szwagra.

Solange wiedziała, kim jest Becky. To blond projektantka mody Rachel Roy. Jay pracował z niš, gdy była dyrektorem kreatywnym Rocawear, firmy odzieżowej rapera. Rachel przez przypadek czy nie sama ujawniła się na Instagramie, piszšc: „Dobre włosy się nie przejmujš, zawsze będziemy się dobrze bawiły, w selfie lub naprawdę, żyj w œwietle". Ostatecznie Beyoncé mężowi wybaczyła. Cztery finałowe piosenki z jej płyty zostały zinterpretowane jako zachęta do pojednania.

On na swoim albumie œpiewa, żeby Becky zostawiła go w spokoju, z przekšsem dodajšc, że mężczyzna, który nie dba o rodzinę, nie może być bogaty. W wywiadzie zarysował swój psychologiczny portret z okresu zdrady, wišżšc swoje zachowanie z przyzwyczajeniami z czasów młodoœci w Brooklynie. „To wtedy wytwarzałem na sobie skorupę twardej osoby, która chce walczyć i ewentualnie zabijać (...). Bo musi przetrwać. A kiedy działa się w trybie przetrwania, co się dzieje? Zamykasz w sobie wszystkie emocje i nie możesz połšczyć się emocjonalnie z kobietš. (...) W moim przypadku to stan bardzo głęboki. A wtedy zdarza się wszystko, w tym niewiernoœć" – wyjaœniał.

Przyznał też, że zdecydował się na terapię, aby uratować małżeństwo. Dodał, że Beyoncé jako pierwsza zajęła się małżeńskimi problemami na płycie „Lemonade". Potem było „4:44". „Używaliœmy muzyki jako pretekstu do sesji terapeutycznej. I zaczęliœmy tworzyć muzykę razem. Razem szliœmy też w oku tego huraganu. (...) To wymagało od nas szczerych rozmów i poruszania niełatwych tematów. W końcu byłem naprawdę dumny z muzyki, którš Beyoncé stworzyła, a ona była naprawdę dumna z tego, co ja zrobiłem. Odzyskaliœmy dla siebie szacunek".

Jednoczeœnie raper przyznał, że Beyoncé była też dumna jako kobieta. Nie przyznawała się do bólu, jaki jej sprawił. „Ci, którzy się rozstajš lub rozwodzš, robiš to, bo nie dostrzegajš swojego cierpienia. A najtrudniejszš rzeczš jest zobaczyć na twarzy bliskiej osoby ból, który wywołałeœ, a potem sobie jeszcze z tym poradzić" – tłumaczył.

Koniec ideałów

Album „4:44" stał się pretekstem do głębszych rozliczeń nie tylko z żonš, ale i ze œrodowiskiem raperów. To zwierzenia afroamerykańskiej gwiazdy, która wyszła z murzyńskiego getta i stała się liderem masowej kultury. Jay-Z rapuje z dumš, podszytš obawš o słaboœć dzieci wychowanych w nadmiernym luksusie: „Moja żona w łóżeczku karmi dzieciaki płynnym złotem/ Działamy dziœ w zupełnie innym trybie/ Dzieciak, który zwykł rzucać cegłami, nie może zostać oszukany".

Raper zdaje sobie sprawę, że za pienišdze można sobie kupić poklask i przyjaciół: „Nie ma czegoœ takiego jak brzydki miliarder, jestem słodki". A mimo to ma œwiadomoœć kompleksów typowych dla człowieka z awansu, w œwiecie niewolnym od rasizmu: „Powiedziałbym, że jestem prawdziwym raperem czarnuchów/ Ale co znaczy takie oœwiadczenie/ To tak, jakby powiedzieć, że jestem najwyższym karłem/ Chwila, to nie jest politycznie poprawne".

Z sentymentem wraca do gangsterskich czasów: „Będę oglšdać ťOjca chrzestnegoŤ, bardzo tęsknię do tego". Raper pyta też prowokacyjnie: „Co jest lepsze od jednego miliardera? Miliarderów dwóch! Będę przeklęty, jeœli napiję się Belvedere, a Puff dostanie Ciroc". Chodzi o to, że rywal Jaya-Z – Puff Diddy – jest współwłaœcicielem likieru Ciroc, produkowanego z użyciem winogron z Charente-Maritime, w cenie 30 dol. za butelkę. Kiedy podpisał kontrakt w 2007 roku sprzedawało się rocznie 60 tys. butelek. W 2015 roku rozchodziło się już 2 mln. Z kolei Jay-Z lubi polskš wódkę Belvedere. Kiedy zaczynał w Brooklynie, nie stać go było na alkohol za 30 dol. Teraz Jay-Z jest krezusem, ale i dyktatorem mody dla wielu milionów młodych ludzi na œwiecie.

Stworzył wytwórnię muzycznš nowej generacji o nazwie Tidal, dla której stara się pozyskać nagrania zaprzyjaŸnionych celebrytów. Nowe przeboje dystrybuuje przez internet i sieci telefonii komórkowych, płyty kompaktowe stawiajšc na szarym końcu. Jego atutem była od poczštku popularnoœć własna oraz zaprzyjaŸnionych gwiazd. A sš wœród nich najważniejsi przedstawiciele wszystkich gatunków: Kanye West i Nicki Minaj, Beyoncé i Rihanna, Madonna, Calvin Harris, Daft Punk, Jack White i Coldplay, Jason Aldean.

Jay-Z podkreœlał, że chce oferować muzykę lepszej jakoœci niż inne portale streamingowe, a także atrakcyjne dodatki, w tym wideo i playlisty gwiazd. Utrzymuje, że zamierza przywrócić muzycznemu biznesowi zdrowe zasady.

– Wartoœć muzyki jest deprecjonowana. W każdym biznesie, gdyby ktoœ wyprowadzał zyski i nie opłacał wytwórców, stanšłby przed komisjš w Kongresie – powiedział „Billboardowi". – Ludzie przyzwyczaili się do tego, by płacić 6 dol. za wodę, choć jest za darmo w kranie, ale za piosenki, których wyprodukowanie kosztuje, nie chcš płacić. Zmienimy to, ale będziemy supertransparentni. Każdy artysta uzyska wglšd w dane dotyczšce sprzedaży jego muzyki.

Tylko inwestycja giganta komunikacji bezprzewodowej Sprint w Tidala oceniana była na 200 mln dol., co sprawiło, że wartoœć firmy szacowano na 600 mln dol., a więc dziesięć razy więcej, niż zapłacił za niš Jay-Z. Do tego trzeba doliczyć wpływy z szampana Armand de Brignac, który w Polsce kosztuje blisko 2 tys. zł. A Jay-Z ma też linię odzieżowš i klub NBA Brooklyn Nets.

Pierwszy wielki interes zrobił na sprzedaży udziałów w odzieżowym gigancie Rocawear za 204 mln dol. Potem założył nowš firmę Roc Nation, w której najbardziej rozwojowa jest spółka zajmujšca się sportem i odzieżš sportowš. Inwestuje w takie marki, jak Duracell, Bacardi i Budweiser. W 2014 roku kupił producenta ekskluzywnego szampana od firmy Sovereign Brands. Armand de Brignac, znany też pod nazwš Ace of Spades, jest produkowany ze szczepu Pinot Noir we francuskiej miejscowoœci Chigny-les-Roses jedynie przez osiem osób. Winnica działa od 1763 roku. Teraz należy do rapera, który potrafi wypuœcić na rynek krótkš serię butelek, a za jednš trzeba zapłacić 850 dolarów. Elegancki trunek dystrybuuje w formie przedsprzedaży. Dobrze rozwinšł wiedzę o rynku doskonalonš od brooklyńskich czasów. Z kolei kontrakt na wyłšcznoœć z globalnym liderem na rynku koncertowym Live Nation szacowany był na 170 mln dol.

Estrada jak wybieg

Beyoncé też ma duże osišgnięcia w biznesie, lecz nie jako inwestor, tylko twarz wielu kampanii reklamowych. Jej kontrakt z Pepsi podpisany w 2012 roku oceniano na 50 mln dolarów. Reklamowała też perfumy Tommy'ego Hilfigera i Emporio Armani, do czasu, gdy specjalnie dla niej wyprodukowano linię zapachowš Heat, Heat Rush i Pulse. W wysmakowany sposób przygotowane kompanie reklamowe nakręcały sprzedaż albumów i biletów na koncerty. Premiera specjalnej serii perfum była zwišzana z tournée „Mrs Carter Show". Można powiedzieć bez przesady, że kobiecy œwiat w dużej częœci pachniał tak jak Beyoncé, ponieważ szeœć produktów perfumowych sygnowanych przez wokalistkę uzyskało łšczny obrót w wysokoœci 400 mln dol. To œwiatowy rekord.

Beyoncé jest też gwiazdš mody. Wraz z mamš wylansowała linię odzieżowš House of Deréon, przeznaczonš dla trzech pokoleń kobiet. Nazwa jest hołdem dla babci Agnéz Deréon, która była szwaczkš. Koncerty były dobrš formš promocji ubrań. Beyoncé połšczyła też siły z House of Brands, by produkować szerokš gamę obuwia dla House of Deréon. Wszystkie produkty promowała poprzez „Beyoncé Fashion Diva", grę mobilnš odwołujšcš się do odzieżowej kolekcji. Potem Beyoncé wprowadziła na rynek nowš markę dla młodzieży Sasha Fierce, która lansowała ubrania szkolne. W kolekcji znalazła się odzież sportowa, torebki, obuwie, okulary, bielizna i biżuteria. Po tym ruchu o współpracę z gwiazdš zaczęły zabiegać duże sieci sklepów, w tym C&A i Topshop. Nazwa Ivy Park jest ukłonem w stronę córki Blue Ivy i jej ulubionego numeru rzymskiej czwórki.

Można być pewnym, że warszawski koncert Beyoncé i rapera Jaya-Z przypominać będzie showbiznesowy rebus. Fani z jednej strony będš słuchać piosenek i œpiewać je razem z gwiazdami, ale także podziwiać kreacje artystów i czytać z ich twarzy więcej, niż mówiš wersy przypominajšce małżeński dramat oraz Becky o dobrych włosach.