Zapomniani Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, czyli jak Kaszubi ratowali Żydów

Narażajšc własne życie, z samobójczš odwagš, Kaszubi ratowali podczas wojny uczestników „Marszu œmierci". Wielu z nich pozostaje dziœ bezimiennymi lub zapomnianymi, tak jak Monika Szwertfeger – Sprawiedliwa wœród Narodów Œwiata.

Lusia Schimmel z domu Pinczuk. Urodziła się w Mińsku 12 lutego 1921 roku, miała dwóch młodszych braci. Jej tata pochodził z Dubiecka koło Krakowa, jej mama z okolic Białegostoku. W domu mówiło się w jidysz.

W 1921 roku jej rodzice przenieœli się z Mińska do Wilna. Dziewczynka dorastała w doœć zamożnym domu, gdzie żyło się raczej w dostatku – jej ojciec prowadził hurtownię galanteryjnš. Inteligenckie wychowanie zaowocowało ukończeniem gimnazjum (1937 rok) i rozpoczęciem studiów na Wydziale Farmacji Uniwersytetu im. Stefana Batorego.

Tragedia zbliżała się nieubłaganie. Niemcy wkroczyli do Wilna w czerwcu 1941 roku. Kilka dni póŸniej w mieœcie utworzono getto żydowskie. Pinczukowie trafili do niego 6 wrzeœnia 1941 roku.

Lusia została w getcie, ale jej rodzinę wywieziono do Ponar. To miejsce masowych zbrodni, gdzie zginęło ok. 100 tysięcy Polaków i Żydów. Po likwidacji getta w Wilnie była przewożona z jednego obozu koncentracyjnego do drugiego. Przebywała w obozie Kaiserwald, w okolicach Rygi. Następnie przetransportowano jš na Litwę, do budowy lotniska. Z uwagi na zbliżajšcy się front i likwidację getta w Szawlach dziewczyna trafiła do obozu koncentracyjnego Stutthof.

Z poczštkiem 1945 roku od strony Elblšga słychać już było sowieckie katiusze. Rozpoczęto ewakuację obozu. Lusia, po kilkuletniej gehennie obozów koncentracyjnych, miała wyruszyć w jednej z jedenastu pieszych kolumn marszu, który dziœ nosi miano „Marszu œmierci". 25 stycznia w grupie 900 więŸniarek opuœciła obóz.

W pierwszych dniach lutego kolumna więŸniarek przechodziła przez wieœ Pomieczyno, kilkanaœcie kilometrów na północ od Kartuz. To był kolejny już dzień tragicznego marszu, na dwudziestostopniowym mrozie, niemalże bez pożywienia, często tylko w pasiakach i drewniakach albo letnim ubraniu. Każdej więŸniarce wydano 500 gramów chleba i 120 gramów margaryny – prowiant na kilka dni. Kilkuset kobiet pilnowało piętnastu esesmanów i nadzorczynie SS. Wedle wydanego przed wymarszem rozkazu wszelkie oznaki buntu lub próby ucieczki miały być natychmiast karane œmierciš przez rozstrzelanie na miejscu.

W Pomieczynie Lusia odłšczyła się od współwięŸniarek. Jak to się stało? W opowieœci o jej ocaleniu pojawiajš się pewne rozbieżnoœci. W jednej z relacji Lusia pada na œnieg, nie mogšc – na skutek wyczerpania i osłabienia –iœć dalej, w drugiej zaœ – zostaje wyprowadzona z kolumny przez nieznanego mężczyznę. Obydwie wersje sš równie nieprawdopodobne. Co nie oznacza, że nie mogły się wydarzyć.

WięŸniowie, którzy szli w „Marszu œmierci" i zaniemogli, byli na miejscu rozstrzeliwani. Wskazujš na to praktycznie wszystkie relacje uczestników lub œwiadków tamtych dramatycznych wydarzeń. Jednak nie można też wykluczyć, że – na skutek wyjštkowego trafu – strzelajšcy do Żydówki nie trafił, albo jeœli trafił, to jedynie jš zranił, lub że upadła tak, że nikt tego nie zauważył. A może w duszy esesmana lub nadzorczyni SS pojawiło się coœ na kształt litoœci? Tego nie wiemy i zapewne nigdy się już nie dowiemy. W tej wersji wydarzeń nieznajomy mężczyzna odnajduje półżywš dziewczynę w œniegu i postanawia jej pomóc.

Czy możliwe jest, by ktoœ mógł wyprowadzić więŸniarkę z kolumny? Z licznych relacji wiemy, że w okolicach wsi Pomieczyno (ale nie tylko) wielu więŸniom udzielali pomocy miejscowi Kaszubi. Między innymi niepostrzeżenie i korzystajšc z okazji wyprowadzali więŸniów z Marszu. Tak czy inaczej, po kilkuletniej niewoli Lusia Pinczuk – skrajnie wyczerpana, odzyskuje wolnoœć.

W ciemnš, mroŸnš lutowš noc mężczyzna zabiera Lusię do swojej chaty. Ukrywa na strychu. Uciekinierka słyszy jeszcze krzyki dziewczšt, strzały. Niemcy szukajš zbiegłych więŸniów. Ponoć ginš wtedy cztery Żydówki. W końcu Lusia zasypia. Gdy się budzi, gospodarze zabierajš jš na dół. W izbie dzieci ciekawie przyglšdajš się nieznajomej. Gospodarze stawiajš przed Lusiš ciepły posiłek, dajš jej ciepłe ubranie i mówiš, że niestety, nie może u nich zostać, zbyt dużo Niemców kręci się wokół. Wskazujš jej drogę do oddalonego od centrum wsi domu w Barwiku, do swojej krewnej, Moniki Szwertfeger.

Niestety, choć była mieszkankš wsi Barwik, znajdujšcej się koło Kartuz, nie wiemy o Monice Szwertfeger prawie nic, poza tym, że urodziła się w 1895 roku i była katoliczkš. W listopadzie 2017 roku udało mi się skontaktować z jej krewnymi. Niestety, kontakt się urwał. Sprawiedliwa – przynajmniej na razie, pozostanie postaciš, którš poznamy tylko z relacji Ocalonej.

Monika Szwertfeger postanowiła ukryć Żydówkę, choć podobno przeciwny był temu jej mšż, Leon. Była leczona, karmiona, powoli dochodziła do siebie. Nie mogła jednak opuszczać pokoju na piętrze, którego œciany obwieszone były œwiętymi obrazami. Nie chciała w tych warunkach – gdy œwięci patrzš z obrazów, załatwiać się do przyniesionego w tym celu wiadra. Monika wtedy powiedziała Żydówce słowa, które dziewczyna zapamiętała na długie lata: „Teraz ty będziesz œwięta".

Monika we wspomnieniach Lusi jest kobietš odważnš, zdecydowanš i pełnš poœwięcenia. Gdy na ciele dziewczyny pojawiły się ropiejšce wrzody, Monika – wobec niemożnoœci zamówienia wizyty lekarskiej i zdobycia lekarstw, samodzielnie, ustami usuwała z nich ropę. Udało się. Lusia doczekała w Barwiku wkroczenia wojsk radzieckich w kwietniu 1945 roku. Jadšca na czołgu czerwonoarmistka zeskoczyła z niego, wzięła Lusię w ramiona i biegła z niš, wołajšc z radoœciš, że znalazła żywš żydowskš dziewczynę. Były to chwile wzruszenia i radoœci, które trudno opisać – opowiadała ocalona z Holokaustu.

Lusia miała sporo szczęœcia, być może uratowała jš obecnoœć rosyjskiej żołnierki. W położonym obok Pomieczynie – jak czytamy w jednej z relacji œwiadków, ukrywana przez Kaszubów Żydówka nie zdšżyła uciec przed czerwonoarmistami, jak uczyniły to miejscowe dziewczyny. Została pojmana i kilkakrotnie zgwałcona na podwórzu. Lusia została u Moniki do sierpnia 1945 roku. Dopiero gdy wydobrzała, nabrała sił, opuœciła dom w Barwiku. Wyjechała do Warszawy, skšd wyruszyła do Palestyny.

Obóz koncentracyjny Stutthof działał od 2 wrzeœnia 1939 r. do maja 1945 r. Przewinęło się przez niego 110 tys. osób. Około 65 tys. zginęło.

Muzeum Stutthof

Niepamięć

Kobiety nigdy więcej się nie spotkały. Monika zmarła w 1982 roku, a w 2012 została poœmiertnie uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wœród Narodów Œwiata przez Instytut Yad Vashem w Izraelu. Na uroczystoœć nie zaproszono nikogo z rodziny Moniki Szwertfeger. Nie zdołano nikogo odnaleŸć.

Listopad 2017 rok, wieœ Pomieczyno. Miejscowi mówiš, że w wielu chałupach przechowywano uciekinierów. Padajš kolejne nazwiska: Konkolowie. Pipkowie... Miejscowi wskazujš dłoniš kolejne gospodarstwa. – A Monika Szwertfeger... Odznaczona tytułem Sprawiedliwej wœród Narodów Œwiata – pytam. Nie wiedzš, nie słyszeli. Za co odznaczona? Że Żydówkę przechowała? Nie robi to na nich wrażenia. Nie ona jedna. Znowu: kolejne nazwiska, kto kogo przechowywał, Polaka, Litwina, Rosjanina, Żyda, w tym domu, w tamtym, i jeszcze w tamtym...

W okolicy nie ma żadnej pamištki po Monice Szwertfeger – żadnej ulicy jej imienia czy izby pamięci. Wójt gminy Przodkowo (Barwik i Pomieczyno znajdujš się na terenie tej właœnie gminy) przed rokiem dopiero dowiedział się, że jedna z byłych mieszkanek jego gminy została uhonorowana mianem Sprawiedliwej. Szykuje coœ specjalnego z tej okazji, na stulecie odzyskania niepodległoœci. Jednak nie zdradza, co to będzie.

Ale, jak mówi, temat jest znacznie szerszy niż historia pani Moniki. Bo cichych bohaterów jest w gminie bardzo wielu. Ludzie ci, dziœ to już osiemdziesięciolatkowie, raz tylko zabrali głos, w niewielkiej ksišżeczce „Stutthof jidze". To relacje kilkunastu œwiadków wydarzeń z lutego 1945 roku. Wyłania się z nich następujšcy obraz: cała wieœ, widzšc „Marsz œmierci", wyległa przed domy, niosšc jedzenie, kobiety, bioršc pod rękę, narzucajšc chusty na pasiaki, wyprowadzały więŸniów, ktoœ otworzył drzwi do koœcioła, kto inny wywiózł więŸnia na saniach... Uciekinierów przyjmowano pod swój dach – czasem na jednš noc, czasem na kilka dni, kiedy indziej na kilka tygodni, aż do wkroczenia Rosjan. Potwierdzajš się słowa miejscowych, że takich Sprawiedliwych, jak Monika, było tu znacznie więcej.

Stowarzyszenie Kolpinga z Pomieczyna, któremu przewodzi miejscowy proboszcz, wykupiło cały nakład „Stutthof jidze". Zbiera na budowę pomnika ofiar „Marszu œmierci" na miejscowym cmentarzu. Ksišżeczka pełni rolę cegiełki.

„Nie ma się czym chwalić" – pada odpowiedŸ, na pytanie, dlaczego o bohaterstwie Kaszubów w czasie drugiej wojny œwiatowej praktycznie się nie mówi.

– Jak to nie ma się czym chwalić? Przecież Kaszubi ratowali więŸniów „Marszu œmierci", nie tylko Żydów...

– U nas raczej nie mówiło się o wojnie – przerywa pięćdziesięciolatek, którego dziadkowie zostali zmuszeni do podpisania Niemieckiej Listy Narodowoœciowej. –Bo Wehrmacht, bo zsyłki na Sybir po wojnie, razem z innymi Niemcami. Tak, dla wielu byliœmy Niemcami. I to przekonanie wcale nie minęło do końca. Czasem to słychać, nawet dzisiaj. Kogo interesuje, co my tutaj na Kaszubach mamy do powiedzenia na temat wojny?

Tu była Rzesza

Nie sposób mówić o drugiej wojnie œwiatowej na Pomorzu bez przywołania czterech podstawowych faktów. Po pierwsze, na mocy dekretu Adolfa Hitlera z 8 paŸdziernika 1939 roku częœć polskich ziem zachodnich i północnych, w tym: Wielkopolska, północne Mazowsze, częœć Œlšska i właœnie Pomorze, została włšczona do Rzeszy.

– W powszechnym użyciu jest termin: „okupacja niemiecka". Pomorze zostało wchłonięte do Rzeszy, inkorporowane. Tu było inaczej niż w Generalnym Gubernatorstwie. Formalnie rzecz bioršc, to była aneksja. Kaszuba mieszkajšcy w Kartuzach czy Koœcierzynie był traktowany jak obywatel III Rzeszy. Nie mógł na ulicy posługiwać się językiem innym niż niemiecki – mówi historyk dr Jan Daniluk.

Po drugie, na Pomorzu dokonano eksterminacji. W okresie od wrzeœnia 1939 roku do stycznia 1940 roku rozstrzelano ok. 40 tys. ludzi. Terror, jaki wprowadzono, przerastał wówczas swoimi rozmiarami wszystkie okrucieństwa, jakich dopuszczali się Niemcy w Polsce i Europie. Na Pomorzu wymordowano całš polskš inteligencję – urzędników, księży, lekarzy, nauczycieli, działaczy ludowych, wielu miejscowych chłopów, którzy w jakikolwiek sposób przed wojnš angażowali się w życie społeczne czy polityczne.

Po trzecie w zwišzku z faktem, że mówimy o terenie III Rzeszy, podpisywanie Niemieckiej Listy Narodowoœciowej miało charakter obligatoryjny. W Generalnej Guberni podpisywał jš ktoœ, kto chciał być Niemcem. Na Pomorzu było inaczej. Ktoœ, kto odmawiał podpisania listy, skazywał siebie i swojš rodzinę na represje – głód, wywiezienie na roboty do Niemiec lub do obozu koncentracyjnego. Do wrzeœnia 1944 roku na Niemieckš Listę Narodowoœciowš zapisało się ok. 950 tys. osób. To nieco ponad połowa mieszkańców Pomorza. Podpisanie takiej listy wišzało się też z tym, że członkowie rodziny – młodzi mężczyŸni, zostanš wcieleni do Wehrmachtu.

Po czwarte, gdy w marcu 1945 roku Rosjanie wkraczali na Pomorze, w ich przekonaniu zajmowali teren III Rzeszy. Miejscowa ludnoœć była dla nich niemiecka. Na Pomorzu, tak jak i w innych częœciach Rzeszy, miały miejsce masowe grabieże i gwałty, a potem wywózki mężczyzn na wschód.

Wykluczeni

Dlaczego o Sprawiedliwej wœród Narodów Œwiata z Pomieczyna koło Kartuz praktycznie się nie mówi? Dlaczego nie mówi się w Polsce o bohaterstwie Kaszubów, którzy ratowali więŸniów obozu koncentracyjnego? Jeœli nawet wiemy, że to robili, to nie znamy ich nazwisk, nic nie wiemy o szczegółach, nie mamy żadnego muzeum temu poœwięconego. Dlaczego sami Kaszubi milczš na ten temat?

Odpowiada prof. Cezary Obracht-Prondzyński, historyk i socjolog, badacz historii Pomorza, znany regionalista i działacz organizacji kaszubskich:

– W ogólnopolskiej debacie publicznej nie jest obecny temat doœwiadczeń wojennych mieszkańców Pomorza. Ale twierdzenie, że Kaszubi przez te wszystkie lata milczeli na temat wojny, byłoby bardzo niesprawiedliwe. Wojna była dla nich najważniejszym doœwiadczeniem, o niej właœnie się mówiło. O doœwiadczeniu wojennym Kaszubów mówiło się wœród samych Kaszubów i pomorskich badaczy na Pomorzu. Temat był obecny, ale w regionie, w grupie badaczy, intelektualistów i w obrębie lokalnych społecznoœci. Mówiło się o tym jedynie „między sobš". Te kaszubsko-pomorskie opowieœci wojenne nie przedostajš się do ogólnopolskiej œwiadomoœci, pamięci historycznej.

Jego zdaniem bardzo słabo obecna jest w przestrzeni publicznej pamięć grup peryferyjnych, zmarginalizowanych czy w jakiœ sposób odmiennych. Do dzisiaj przecież dominujšcy jest obraz okupacji w Generalnym Gubernatorstwie. Pomijane jest to, co się działo na ziemiach włšczonych do Rzeszy – nie tylko na Pomorzu, ale też na Œlšsku i w Wielkopolsce. – Może dlatego opowieœci o Kaszubach ratujšcych Żydów – i nie tylko Żydów, sš praktycznie nieznane. Bo wojenne doœwiadczenia Kaszubów nie sš interesujšce dla ogółu, który jest przyzwyczajony do jednego, warszawsko-krakowskiego obrazu okupacji. Brak głębokiego zniuansowania i pokazania różnorodnoœci doœwiadczeń Polaków jest irytujšcy. To nie dotyczy tylko œrodowisk żydowskich, ale również i innych mniejszoœci. Ukraińcy, Romowie, Słowacy, Niemcy i również my – Kaszubi, bardzo różnie pamiętajš okupację – podkreœla Obracht-Prondzyński. Może już czas, by odwaga Kaszubów nie została zapomniana.

Tomasz Słomczyński jest redaktorem naczelnym internetowego „Magazynu Kaszuby"