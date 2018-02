Sycylia. Zabytki, historia i góry śmieci

Za kilka lat artyœci sycylijscy będš stawiali œmieciom pomniki ze œmieci. A same œmieci wypreparowane ze smrodu będš sprzedawane jako pamištki. Tradycyjne pamištki wylšdujš zaœ w koszach, które – mam nadzieję – ktoœ w końcu zacznie stawiać.

W Mazara del Vallo œmierdzi. Już w drodze do tego sycylijskiego miasteczka, leżšcego kilkadziesišt kilometrów od słynnego Selinuntu (dawnego greckiego miasta, w którym dzisiaj znajduje się park archeologiczny z dobrze zachowanymi doryckimi œwištyniami), krajobraz z uporzšdkowanego i w miarę czystego powoli zmienia się w jeden wielki burdel. Na rogatkach siedzš prostytutki, niektóre z nich sprzedajš miód i pistacje, ale wszyscy i tak wiedzš, że nie tylko. Wszędzie walajš się œmieci i odpadki, lecz okoliczne fabryki podobno pracujš, ludziom nie żyje się najgorzej. Niemniej jednak nieprzyjazne i ogólnie nieładne przedmieœcia cišgnš się w nieskończonoœć. Przez œrodek miasta przebiega linia kolejowa, jak w Tunezji czy Algierii.

W pewnym momencie pojawiajš się stare mury i Mazara zmienia się z brudnej, lepkiej kulki błota w perłę. Centrum eksploduje palmami, katedra i pałace przypominajš Sewillę, nawet bezdomne psy wyglšdajš tutaj jakby lepiej i tršcajšc delikatnie nosami przyjezdnych, kierujš do pobliskich knajp, skšd czerpiš wodę i wyjadajš resztki ze stołów, więc w ten sposób odwdzięczajš się swoim dobroczyńcom – to żadna metafora, sam byłem œwiadkiem takiej sceny i nie wyglšdała ona na przypadkowš.

A sami restauratorzy w Mazarze sš chyba najbardziej uprzejmymi ludŸmi we Włoszech. Nie doœć, że serwujš doskonałe jedzenie (frytowane karczochy z plackami z ciecierzycy, czyli carciofi con panelle, sš prawdziwym arcydziełem), to nie pozwolš się nudzić nawet przez chwilę.

Właœciciel Tavernetty di Gio, z wykształcenia architekt, sam siebie mitygował, że da nam zjeœć i będzie opowiadał po obiedzie, nie wytrzymał jednak i snuł opowieœć przez ponad półtorej godziny, aż musiała go upomnieć żona, że trzeba jeszcze podać owoce i wino. Wyszedł na chwilę, wracajšc z owocami i winem, przypomniał sobie, o czym mówił przed chwilš, i nadawał jeszcze przez 40 minut.

A opowiadał tak ładnie, że nawet częœć towarzystwa, która nie znała włoskiego, słuchała go z otwartymi ustami. Na każdy temat. Historia Mazary? Nie ma problemu. Kłopoty z rybakami, którzy zapuszczajš się na libijskie i tunezyjskie wody terytorialne, bo tutaj ryb majš za mało? Proszę bardzo.

Krzyczeli w uniesieniu: statua, statua

Znajomy z Trapani, któremu powiedzieliœmy, że jedziemy do Mazary, tylko zaklšł. I dodał: Po co jeŸdzić do Mazary? Co tam jest? Że majš Satiro Danzante? Na miły Bóg, czyœcie nie widzieli nigdy gołego faceta?

Bo słynny Satyr Tańczšcy z Mazary tym się charakteryzuje, że ładny jest i na dodatek goły, a jego sterczšcy z lekka członek zwabia do miejscowego muzeum tłumy nastolatek.

Ludzie z Trapani nie sš w stanie zrozumieć, że przyjeżdżajšcy na Sycylię mogš chcieć zobaczyć coœ więcej niż ich miasto. Z kolei ci, którzy mieszkajš w Mazarze, nie bardzo mogš pojšć, po co wszyscy się pchajš do Trapani, skoro u nich tłoku nie ma, morze ładniejsze, a miasto bije na głowę wszystkie inne w regionie pod względem atrakcji architektonicznych. No, może tylko jedna rzecz jest w Mazarze nieco gorsza: temperatura morza. Tutaj jest zdecydowanie zimniejsze, ale od razu dodajš – czystsze.

Ponadto Mazara jest nieprawdopodobnie wręcz dumna ze swojego Satyra. Rybacy, którzy przez przypadek wyłowili statuę, do dzisiaj sš bohaterami. Starsi mieszkańcy doskonale pamiętajš dzień, w którym załoga kutra „Capitan Ciccio", którym dowodził Francesco Adragna, wyłowiła lewš nogę Satyra. Wtedy nikt nawet nie podejrzewał, że ta sama załoga rok póŸniej (w 1998 r.) znajdzie w sieciach korpus słynnej rzeŸby, której autorstwo przypisuje się słynnemu Praksytelesowi, chociaż teoria ta ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Jakkolwiek by było, rzeŸba jest zachwycajšca, a ułomnoœć, bo Satyr cišgle bez prawej nogi, dodaje jej tylko powagi. Nikt dzisiaj nawet nie wspomina, że warto czekać, aż rybacy wyłowiš z morza prawš nogę. Wszystkim wystarcza Satyr bez niej.

Po tym odkryciu o Mazarze stało się głoœno nie tylko we Włoszech, ale także na œwiecie.

Mam wrażenie, że prawie każdy mieszkaniec miasta potrafiłby opowiedzieć historię statuy. Nawet rybacy, którym w sieci Satyr się zaplštał, mieli œwiadomoœć tego epokowego odkrycia. Jeden z nich opowiadał po latach, jak widzšc Satyra, wykrzykiwali w uniesieniu: statua, statua...

Inna sprawa, że podobnego szczęœcia nie miała żadna inna załoga kutra rybackiego na œwiecie. Niewykluczone, że kiedyœ w centrum miasteczka stanie pomnik bohaterskich szczęœciarzy, którzy polujšc na sardele i dorady, wyłowili arcydzieło. Od 2003 roku eksponowane jest ono w specjalnym muzeum mieszczšcym się w koœciele Sant'Egidio, z którego tylko rzut beretem do portu, skšd codziennie wyruszajš rybacy.

Dwa żywioły

Aż kusi mnie, żeby napisać, że Mazara to przede wszystkim smród. Bo takich ton œmieci dawno we Włoszech nie widziałem. Podobno to efekt niedogadania się służb miejskich z oczyszczalniami i spalarniami. Podobno w tle jest mafia, która spalarnie kontroluje. Podobno burmistrzowie miast (w zachodniej Sycylii) specjalnie kazali usunšć kosze na œmieci i wielkie pojemniki, żeby decydenci z Palermo zobaczyli, czym mogš grozić takie konflikty. W sumie wiadomo czym: smrodem, a kto wie, może i epidemiš. Bo widok szczura przemykajšcego wšskimi uliczkami w Mazarze nie jest niczym specjalnym. One nawet nie przemykajš, tylko dostojnie kroczš z kamienicy do kamienicy, po dziedzińcach, gdzie z równym spokojem w tryktraka grajš sobie Tunezyjczycy, których jest tutaj najwięcej chyba we Włoszech, aczkolwiek solidnych danych brak.

W linii prostej z Mazary do Tunezji jest tylko dwieœcie kilometrów. I z tego powodu Arabowie obecni byli tutaj wieków. W Mazarze mieszkał słynny Al-Idrisi, autor Księgi Rogera z 1154 roku – najdokładniejszej wtedy mapy œwiata, na której wyodrębnił również polskie miasta: Gniezno, Kraków, Sieradz, Łęczycę i Santok.

Dzisiejsi emigranci mieszkajšcy w Mazarze to głównie przybysze z Tunezji i Maroka. Pojawili się oni tutaj jednak nie w ostatnich czasach, ale już w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Dzisiaj majš swoje szkoły finansowane przez tunezyjski rzšd, w którym naucza się tylko arabskiego i francuskiego, co kilka lat temu wywoływało jeszcze w Italii kontrowersje. Obecnie nikt już o tym nie pamięta. Pojawiły się poważniejsze problemy...

Inna sprawa, że gdyby na chwilę zapomnieć, że jest się na Sycylii, Mazara prawie niczym w pewnych swoich fragmentach nie różniłaby się od małych tunezyjskich miejscowoœci. Nawet kolory sš północnoafrykańskie. Drzwi do mieszkań, ornamentyka, a także ubiory mieszkańców – to Tunezja w postaci czystej.

Nigdzie indziej we Włoszech nie można zobaczyć drzwi tak niebieskich jak tutaj. Niebieski z Mazary to jednoczeœnie kolor zimnego morza i ciepłego wietrznego nieba. Wypadkowa tych dwóch żywiołów. Nawet łodzie rybackie malowane sš podobnymi barwami.

Na turystyczne zamówienie

Włosi lubiš podkreœlać, że Mazara jest najbardziej arabskim miastem Sycylii. To wszystko prawda. Prawdš jest jednak również i to, że jest to najpiękniejszy miks architektury arabskiej, hiszpańskiej i włoskiej. Ewenement na skalę œwiatowš. Na dodatek wspaniale utrzymany.

Pomimo stert œmieci, które – jak się zdaje – już nigdy nie zniknš z tego krajobrazu i za parę lat stanš się ciekawostkš turystycznš, równie atrakcyjnš jak Etna. Za kilka lat artyœci sycylijscy będš stawiali œmieciom pomniki ze œmieci. A same œmieci wypreparowane ze smrodu będš sprzedawane jako pamištki. Tradycyjne pamištki wylšdujš zaœ w koszach na œmieci, które ktoœ w końcu zacznie stawiać.

Bo większoœć sycylijskich œmieci nie leży wcale na ulicach, ale znajduje się w sklepach z gadżetami. Kupujš je ci, którzy potem z zapałem krytykujš

włoski południowy nieporzšdek. Pakujš do walizek ohydne figurynki Mafiosa i Mafiosy. Przechadzajš się w tandetnych bluzach i koszulach z durnymi napisami.

Nagromadzenie tego szajsu może przyprawić o ból głowy. Od Trapani po Katanię, od Taorminy po Selinunte włoskimi sklepikami rzšdzi kicz, o jaki trudno gdziekolwiek indziej na Półwyspie Apenińskim. Sycylijscy sprzedawcy potracili gust i głowy? Nie do końca. Oni realizujš z zapałem zamówienie turystyczne i dajš Niemcom, Anglikom i Francuzom to, co oni chcš widzieć w swoich domach.

Dajš im też odpowiedni krajobraz, żeby mogli lepiej się poczuć w swoich czystych krajach. Oto jesteœcie na Sycylii, a na Sycylii jest wszystko to, czego nie macie: wspaniałe zabytki starożytne, barok, od którego bolš oczy, ciepłe morze, owoce, które kupujecie u siebie po zawyżonych cenach, błękitne niebo, uœmiechy ludzi przechodzšcych obok i œmieci – wszystko to tworzy przestrzeń niezwykle swojskš i paradoksalnie przyjaznš. Wszystko, co w krajach „cywilizowanych" jest niewidoczne, na Sycylii zyskuje rangę widzialnš. Mieszkańcy nie wstydzš się przecież nawet swojej bielizny wywieszanej z okien. W Katanii, Palermo czy Trapani, idšc ulicš, można zobaczyć zwisajšce z wysokoœci męskie gacie, damskie sukienki czy wspólne przeœcieradła. Ktoœ im ma to za złe? A przecież jeszcze przed chwilš to wszystko było brudne, œmierdzšce i mało estetyczne, często pozostaje takie także i po praniu. To dlaczego wszyscy uwzięli się na sycylijskie œmieci?

Dlatego, że wszyscy udajemy czystych Europejczyków, którzy z brudem nigdy nie mieli do czynienia. Tyle, że to wszystko łgarstwo i nieprawda. Europa zawsze była brudna i zawszona. I do dzisiaj takš pozostała. Że Niemcy czyste? Polecam spacer po centrum Hanoweru. Że Londyn pachnšcy? Zachęcam do lektury wspomnień Keitha Richardsa o stolicy Anglii z lat 60., kiedy w centrum miasta konie robiły pod siebie i nikt ulic miesišcami nie sprzštał. Może Budapeszt mógłby być wzorem dla wszystkich? Nic z tego.

A więc nie ma sensu narzekać na Sycylijczyków. Oni przecież doskonale leczš nasze kompleksy. Nie udajšc przy tym lepszych, niż sš. I też na te œmieci narzekajš.

Autor jest poetš i dziennikarzem. Opublikował siedem tomów poezji oraz jednš ksišżkę. Jest jurorem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius