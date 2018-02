Jan Maciejewski: Dotknąć nieba w Himalajach

Rok 1986 przeszedł do historii himalaizmu jako „czarne lato". Podczas próby zdobycia szczytu K2 życie straciło wówczas 13 osób. 30 lat póŸniej Eliza Kucharska, alpinistka i reżyserka, spotyka się w Himalajach z dziećmi kilkorga z nich, by nakręcić film „K2. Dotknšć nieba".

Kiedy ginęli ich matki i ojcowie, mieli kilka lat, jedna z bohaterek miała się urodzić dopiero za kilka miesięcy. Przyjechali na drugi koniec œwiata, żeby zobaczyć szczyt, dla którego oddali życie ich rodzice. Spróbować zrozumieć, odkryć sens tamtej œmierci. Ale przede wszystkim znaleŸć wytłumaczenie dla własnej samotnoœci.

– W trakcie wspinaczki nie liczy się ani przeszłoœć, ani przyszłoœć. Liczy się konkretny moment. Wspinajšc się, nie jesteœ rodzicem, czyimœ dzieckiem, mężem albo żonš. Tego odczucia bycia tylko tu i tylko teraz nie da się z niczym porównać. Wspinam się od 18 lat i nie wyobrażam sobie innego życia. Ale zaczęło mi czegoœ brakować i zaczęłam się zastanawiać, czy ktoœ taki jak ja może mieć dziecko. I jak to jest być dzieckiem wspinacza – mówi na poczštku filmu Kucharska o tym, dlaczego chciała go nakręcić.

Tydzień temu, podobnie jak miliony innych Polaków, œledziłem dramat Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol. I pewnie jak bardzo wielu z nas zadawałem sobie pytanie, czym historia dwójki himalaistów różni się od tylu innych tragicznych historii, o których dowiadujemy się codziennie. Skšd brał się jej magnetyzm. Potrafiłem znaleŸć tylko jedno wytłumaczenie. Nie potrafimy sobie wyobrazić bólu, jaki trzeba pokonać, by posunšć się o kilkadziesišt centymetrów wyżej podczas wspinaczki w najwyższych górach œwiata, nie mamy pojęcia, jak ludzki organizm funkcjonuje na wysokoœci oœmiu tysięcy metrów nad poziomem morza. Ale nie znamy też euforii i poczucia spełnienia po zdobyciu szczytu. To wszystko jest dla nas, żyjšcych zwykłym „nizinnym" życiem, niedostępne. Dlatego w jakiœ sposób żerujemy na historiach nielicznych, którzy tego wszystkiego doœwiadczyli. Oni robiš to za nas.

Uœwiadamiajš nam, do czego może być zdolny człowiek. Że jest w stanie pokonywać swoje słaboœci i ograniczenia, przekraczać samego siebie. Stracić z pola widzenia wszystko inne, poza pragnieniem dotarcia na szczyt, realizacji swojego celu. Historia Mackiewicza, Revol i dwójki himalaistów, którzy wyruszyli im na ratunek, była poematem heroicznym, który œledziliœmy w czasie rzeczywistym. Im bardziej obce i dalekie od tego, czym żyjemy na co dzień, były wydarzenia na Nanga Parbat, tym bardziej nas one fascynowały.

Ale kiedy ta opowieœć się skończyła, zaczęła się inna. Ta, o której istnieniu powoli już zaczynamy zapominać. Opowieœć, która będzie trwać całe życie osamotnionej rodziny, osieroconych dzieci. Jej heroizm jest inny. Cichy, kompletnie niemedialny, zbyt podobny do tego, co znamy z własnego życia. Nie będzie się on składał z kolejnych kroków na jeden ze szczytów Himalajów. Rozdziałami tej opowieœci będš zwykłe problemy: nieobecnoœć ojca na szkolnej akademii, tęsknota za kimœ, komu można się zwierzyć z własnych sekretów, nieuregulowane rachunki, osamotnienie w codziennej krzštaninie. Tyle tylko, że bohaterowie tej opowieœci nie chcieli się wcale w niej znaleŸć. Zostali skazani na swój heroizm.

Jeden z bohaterów filmu Kucharskiej opowiada, że kiedy wraz ze swojš rodzinš dowiedział się o œmierci matki, ale i o tym, że zanim zginęła, stanęła na szczycie K2, jego ojciec, płaczšc otworzył szampana. Tak bardzo bliskie były mu marzenia żony, że mimo jej œmierci nie potrafił nie cieszyć się z ich spełnienia. Dzielił z niš jej pasję i pragnienia. Ale swojej samotnoœci nie miał już z kim podzielić.