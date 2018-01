Monika Małkowska: Komu wolno dłubać w nosie

"Biesiada u hrabiny Kotłubaj", opowiadanie Witolda Gombrowicza z 1928 roku, po wojnie weszło do zbioru „Bakakaj", wydanego w roku 1957. Tuż po paŸdziernikowej odwilży utwór tršcił myszkš – wydawał się nieaktualny, pozbawiony odniesień do realiów.

Prawie trzy dekady po 1989 r. spektakl Teatru Telewizji w reżyserii Roberta Glińskiego i adaptacji literackiej Jana Bończy-Szabłowskiego nabiera jednak niespodziewanie aktualnych akcentów. Stylistycznie ma wiele wspólnego z nadekspresjš i przerysowaniem, charakterystycznymi dla mistrzów surrealistycznego kina – Bunuela, Felliniego czy Greenawaya, a w pewnych momentach zbliża się do dekadenckich klimatów Viscontiego.

Jednoczeœnie jednak obowišzuje tu klasyczna jednoœć miejsca, czasu i akcji. Oto na obiedzie u finansjery, czyli nowej arystokracji, spotykajš się cyniczni beneficjenci postkomunistycznej transformacji. Konsumujš wyłšcznie jarskie dania – dlaczego? Ubóstwo menu jest zarazem manifestem snobizmu, hipokryzji i okrucieństwa. Kalafior „dosmaczony" zostaje tragediš chłopaka nazwiskiem Kalafior, któremu nie udało się uciec od rodziny (odcišć korzenie? wyzwolić?).

Najważniejsze pytanie, z jakim zostawia nas ten spektakl, brzmi: kim sš współczeœni arystokraci? Celne dialogi i bon moty Gombrowicza znakomicie przystajš do obecnej sytuacji, wydajš się wręcz profetyczne. Można w tym odnaleŸć poczucie wyższoœci znamionujšce współczesnš elitę artystów, czy raczej celebrytów poczuwajšcych się do tworzenia wyższej kultury, a w istocie „uwzniaœlajšcych" pospolitoœć („ksišżęce dłubanie w nosie" jest wykwintne, kiedy robi to ktoœ z niższej klasy – to przejaw prostactwa i wulgarnoœci). „Biesiada u hrabiny Kotłubaj" obnaża cynizm współczesnych „arystokratów" i ich obojętnoœć na los innych.