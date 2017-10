Platforma walkowerem oddaje pole lewicy

Ustawiając PO w centrum, Grzegorz Schetyna mówił też o skrzydłach w partii. Ale jego słowa o aborcji jedno z tych skrzydeł podcięły już na samym starcie.

Łódzka konwencja Platformy Obywatelskiej miała być m.in. rozpoczęciem kampanii samorządowej partii Grzegorza Schetyny. Dla lidera największej partii opozycyjnej stała się też okazją do redefinicji jej miejsca na scenie politycznej. W odpowiedzi na zarzuty o brak tożsamości Schetyna stwierdził, że PO jest partią centrum, która ma skrzydła: liberalne i konserwatywne. To powrót do koncepcji Donalda Tuska, która przez lata była jedną z metod utrzymywania PO u władzy. Schetyna nie powiedział oczywiście, czy jedno ze skrzydeł jest ważniejsze od drugiego. Ale jego słowa z tego samego przemówienia o aborcji mocno jedno z nich podcięły. I sprawiły, że PO oddała pole lewicy i Nowoczesnej.

– Nie mamy zamiaru udawać kogoś, kim nie jesteśmy, by zdobyć poklask radykałów – powiedział Schetyna i dodał, że PO nie jest za aborcją na życzenie. Uznanie postulatów liberalizujących aborcję za równie radykalne, jak propozycje konserwatystów, spotkało się z błyskawiczną reakcją. „Racjonalne podejście do praw kobiet to między innymi przyznanie prawa do decydowania o tym, z kim, ile i kiedy chce mieć dzieci.

Odmowa tego prawa jest właśnie radykalizmem" – napisała w sobotę w mediach społecznościowych Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej. Komitet „Ratujmy Kobiety" z Nowacką na czele złożył w poniedziałek w Sejmie ponad 400 tysięcy podpisów pod ustawą liberalizującą aborcję, która ma być kontrą do zaostrzającego prawo projektu Kai Godek. Schetyna swoją wypowiedzią w zasadzie przekreślił szanse jego partii na to, by sięgnęła w wiarygodny sposób do lewicowo-liberalnego elektoratu. A sukces komitetu „Ratujmy Kobiety", który zebrał ponad dwa razy więcej podpisów niż rok temu, pokazuje, że aborcja jest dla tego elektoratu coraz ważniejszym tematem. Również Nowoczesna – a konkretnie posłanki Joanna Schmidt i Monika Rosa – pracuje nad projektem liberalizującym zasady dostępu do aborcji, który ma być wkrótce konsultowany. Nowoczesna gra o 15 proc. poparcia jako integralna partia liberalna i ten projekt plus deklaracja Schetyny drogę do tego upraszcza.

I chociaż niektórzy politycy PO zapewniają, że potrzebne jest uregulowanie np. kwestii związków partnerskich, to po deklaracji Schetyny w sprawie aborcji trudno uznać, że skrzydło liberalne w partii jest w równowadze z konserwatywnym. A jak pokazuje praktyka z czasów Donalda Tuska, to względna równowaga gwarantowała wtedy skuteczność całej partii. Schetyna i jego doradcy zapewne uznają, że tylko taka definicja centrum, jaką zaprezentowano w Łodzi, daje PO szansę na wygraną w sytuacji, gdy dyskusja polityczna przesunęła się tak bardzo na prawo. Ten kurs zostawia jednak niebronioną flankę na lewicy,w kampanii w 2019 r.