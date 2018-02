Schetyna szuka ścieżki dojścia do euro

PO stawia na przyjęcie euro i chce sięgnšć po elektorat centrum i wyborców PiS rozczarowanych postawš tej partii na arenie międzynarodowej.

Taki jest zarys nowej strategii, którš Grzegorz Schetyna przedstawił na sobotniej Radzie Krajowej. Nie zabrakło ostrej krytyki działań międzynarodowych rzšdu. Schetyna apelował do PiS o zmianę postawy. – Lepiej już milczcie! – mówił w wystšpieniu.

Chociaż padały liczne nawišzania do przeszłoœci – m.in. w wystšpieniu Radosława Sikorskiego, pierwszego od wielu lat publicznego przemówienia byłego szefa MSZ na wydarzeniu partyjnym – to najważniejsze rzeczy zadeklarowane w sobotę odnosiły się do przyszłoœci. – Będziemy wykorzystywać każdš okazję dla obniżania ceny, jakš za błędy PiS płacš Polacy i Polska. Przedłożony przez nas projekt zmiany ustawy o IPN jest tego najlepszym przykładem. Takich inicjatyw będzie więcej – zapowiedział Schetyna. I przypomniał, że Jan Olbrycht i Janusz Lewandowski pracujš z ramienia PO w Parlamencie Europejskim nad unijnym budżetem. – Użyjemy wszystkich naszych zasobów, aby mimo rzšdów PiS polskim interesom nie stała się krzywda lub żeby szkody były jak najmniejsze – dodał Schetyna. Na konwencji wystšpiła też komisarz Elżbieta Bieńkowska.

W sobotę wyraŸnie nie chodziło o nostalgiczne przypomnienie czasów, gdy PO była u władzy. Schetyna zapowiedział bowiem, że PO opowiada się za rozpoczęciem debaty na temat przyjęcia euro w Polsce.

Wczeœniej zarówno on sam, jak i politycy największej partii opozycyjnej byli bardzo ostrożni. Teraz jest inaczej. – Zaproponujemy scenariusz przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. Niebędšcy kalendarzem, ale bardzo precyzyjnš œcieżkš dojœcia do euro – powiedział Schetyna.

Nowoczesna przypomina, że o euro mówi od bardzo dawna. – Debata dotyczšca euro powinna w Polsce odbyć się dawno, teraz już czas na działania. Rok temu Nowoczesna złożyła w Sejmie projekt uchwały dotyczšcy strategii wejœcia Polski do strefy euro. Liczymy na poparcie ze strony PO – mówi „Rzeczpospolitej" Katarzyna Lubnauer. Sprawa euro różniła do tej pory dwie partie opozycyjne. Teraz te różnice znikajš, co może mieć konsekwencje, jeœli chodzi o ułatwienie współpracy np. przed wyborami do PE.

Trzecim istotnym co do przyszłoœci elementem nowej strategii PO jest zwrot do wyborców centrowych, tych wyborców PiS, którym nie podoba się np. nowelizacja ustawy o IPN. Schetyna mówił o nich, że „myœlenie państwowe jest dla nich ważniejsze niż partyjne szyldy". I stwierdził, że PO proponuje Polakom „dojrzały patriotyzm", a Kaczyński zachowuje się niedojrzale. – Chcemy zwracać się do ludzi, którym bliskie sš np. poglšdy Kazimierza Ujazdowskiego – twierdzi nasz rozmówca z PO.