Grzegorz Schetyna: To nie jest nawet państwo teoretyczne, to państwo po prostu nie istnieje

Polacy stracili 2,5 mld zł, to przecież trzy razy więcej niż w Amber Gold. Mamy ogromną aferę, a PiS udaje, że ich to nie dotyczy. Obiecuję, w 2019 roku powstanie komisja śledcza ws. Get Backu.- mówi Grzegorz Schetyna, szef PO.

Czy powinna powstać komisja śledcza ws. Get Backu?

Grzegorz Schetyna, przewodniczący PO, były szef MSZ, MSWiA i marszałek Sejmu: Gdyby PiS nie miał nic do ukrycia, to zgodziłby się dzisiaj na jej powstanie. Jest zbyt dużo powiązań Get Backu z PiS-em i jego medialnym zapleczem, żeby można było wykluczyć brak protekcji politycznych. Również relacje samego Mateusza Morawieckiego i jego ojca z przedstawicielami Get Backu są bardzo zastanawiające. Ujawniane są listy do Mateusza Morawieckiego, z których wynika, że prezes Get Backu bez skrępowania prosił premiera państwa o pomoc. Premier zawiadamia CBA w tej sprawie post factum, zamiast być wcześniej informowanym i ostrzeganym przez CBA. To już nie jest nawet państwo teoretyczne, to państwo po prostu nie istnieje. Okazało się, że ta ekipa jest nastawiona tylko na jego łupienie, a nie chronienie obywateli. Gdzie były KNF, CBA, ABW, prokuratura, instytucje ochronne? Polacy stracili 2,5 mld zł, to przecież trzy razy więcej niż w Amber Gold. Mamy ogromną aferę, a PiS udaje, że ich to nie dotyczy. Obiecuję, w 2019 roku powstanie komisja śledcza ws. Get Backu.

Czy pan zna byłego prezesa Get Backu, choćby z Wrocławia?

Nie znam.

Cała rozmowa Jacka Nizinkiewicza z Grzegorzem Schetyną w jutrzejszej "Rzeczpospolitej".