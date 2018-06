Platforma Obywatelska traci senatora

Senator Jan Filip Libicki odszedł z Platformy Obywatelskiej.

- Dziś wystąpiłem z PO. W żaden sposób nie chciałbym, aby ten ruch był skierowany przeciwko PO. To ruch solidarności z trójką parlamentarzystów wykluczonych w styczniu z partii. Mam cały czas nadzieję na to, że PO będzie trzonem zjednoczonej opozycji, która w najbliższych wyborach odbierze władzę PiS. Będę robił wszystko, by to działanie wspierać jako senator niezależny – mówi w rozmowie z rp.pl Libicki.

W styczniu PO wykluczyła trójkę posłów – Marka Biernackiego, Joannę Fabisiak, Jacka Tomczaka – po głosowaniu ws. projektu „Ratujmy Kobiety”.

Wymienieni wyżej posłowie zagłosowali przeciwko skierowaniu projektu do dalszych prac.

Po tej decyzji senator Libicki ogłosił, że swoje dalsze losy w PO uzależnia od powrotu do partii trójki parlamentarzystów.

Libicki był senatorem PO od 2011 roku, wcześniej należał do PiS (w latach 2002-2010). W partii należał do konserwatywnego skrzydła.