Szczerba: Patryk Jaki przekracza wszelkie granice. Niech publicznie przeprosi

Politycy Platformy Obywatelskiej wezwali Patryka Jakiego do "publicznego, oficjalnego przeproszenia wszystkich" za użycie na stronie na Facebooku zdjęcia z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Zdjęcie płaczących Grzegorza Schetyny i Donalda Tuska pojawiło się na profilu facebookowym Patryka Jakiego po meczu mistrzostw świata, w którym Niemcy przegrały z Meksykiem 0:1. Zdjęcie opatrzone było komentarzem "Nasi przegrali z Meksykiem".

Post został już usunięty z facebookowego profilu polityka Solidarnej Polski. Jaki wyjaśnił, że to nie on był autorem wpisu opatrzonego adnotacją "(red.)". "Nie pisze wszystkich postów od lat - dlatego jest takie oznaczenie. Gość który pisał tłumaczy mi teraz ze nie znał pochodzenia foto. Jednak i tak wiem ze moja odp(owiedzialność). Przeprosiłem i usunąłem po paru minutach" - podkreślał jeszcze w niedzielę.

-„Byliśmy wszyscy świadkami niebywałego hejtu, obrzydlistwa, które zamieścił na swoim Twitterze wiceminister Patryk Jaki. Myśleliśmy, że pewnych granic w polityce się nie przekracza, ale wykorzystywanie zdjęcia z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka, na którym są Grzegorz Schetyna i Donald Tusk, w celu prymitywnego hejtu i prowadzenia kampanii wyborczej, jest czymś, na co nie możemy pozwolić - powiedział na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Michał Szczerba, rzecznik PO.

- Wzywamy pana wiceministra Jakiego do publicznego, oficjalnego przeproszenia wszystkich, których ta sytuacja obraziła. Nie ma zgody na takie metody w polityce. To nie pierwszy raz, kiedy Patryk Jaki przekracza wszelkie granice - dodał polityk Platformy.

Marcin Kierwiński, poseł PO, wykorzystanie zdjęcia z Karpiniukiem przez Jakiego ocenił jako "brak hamulców moralnych, skrupułów, elementarnej klasy". - Nie ma w języku ludzi kulturalnych, które mogą opisać tego typu zachowanie. To smutne, że ktoś taki ubiega się o fotel prezydenta stolicy - stwierdził.

Patryk Jaki już wcześniej przepraszał za wpis, argumentując, że to nie on jest jego autorem, a publiczną stronę na Facebooku redagują różne osoby. Wezwał za to Rafała Trzaskowskiego do przeprosin za m.in. "pomylone ciała w trumnach" i "krzyż z puszek".

Ja przeprosiłem, choć podpis jak byk, że nie na pisałem. Chamstwo? Kiedy przeprosiny dla żony „pijanego generała” ? A za pomylone ciała w trumnach ? Za krzyż z puszek Waszych zwolenników? Przeprosi Pan tak jak ja? Czy dalej chce Pan burzyć pomniki po zmarłych? https://t.co/LKUva8g8FW — Patryk Jaki (@PatrykJaki) June 18, 2018