Posłanka PO pyta Ministerstwo Finansów o kryptowaluty

Kryptowaluty i działania rzšdu dotyczšce opodatkowania transakcji z ich udziałem mogš być nowym tematem politycznym. To w wyniku publikacji założeń nowej intepretacji podatkowej przez ministerstwo finansów.

“Ministerstwo Finansów wpadło na pomysł, jak "usprawnić" rynek kryptowalut w Polsce.I wygeneruje tyle biurokracji, że gdyby ułożyć w stos wymagane teraz dokumenty, to sięgałyby drugiego piętra w tym ministerstwie ” pisze posłanka PO Joanna Augystynkowska, która złożyła interpelację do MF w tej sprawie. “Bioršc pod uwagę specyfikę obrotu kryptowalutami, która polega min. Na dokonywaniu wielu transakcji tego typu w cišgu dnia, obcišżenia podatkowe mogš być znacznie wyższe niż wartoœć tych transakcji” - pisze Augustynowska.

Swoje stanowisko w sprawie opodatkowania kryptowalut opublikowało też Porozumienie Jarosława Gowina. Partia w oœwiadczeniu stwierdza, że obecny stan prawny rodzi problemy praktyczne i finansowe, co może być w konsekwencji niekorzystne dla polskiego gospodarki, jeœli z rynku wycofajš się polscy inwestorzy

Przyjęliœmy stanowisko w zakresie opodatkowania handlu kryptowalutami pic.twitter.com/aGCKrDF8L2 — Porozumienie (@Porozumienie__) 10 kwietnia 2018

MF po publikacji pierwszego komunikatu napisał kolejny. “ Pracujemy nad zaproponowaniem innej bardziej dogodnej formy opodatkowania kryptowalut” - czytamy w nim. Ale temat wywołuje na tyle dużo emocji, że można spodziewać się nawet protestu w tej sprawie, planowanego wstępnie na 20 kwietnia tego roku. “„Proste Podatki Od Kryptowalut” - tak ma nazywać się happening, który odbędzie się wtedy pod MF. To pierwsze takie wydarzenie w Polsce.

-To jest jak ACTA. ACTA też zszokowała całš klasš politycznš. Do pewnego momentu za ACTA głosowali wszyscy. Teraz podejœcie KNF, NBP i częœci starych polityków jest takie, że nie wiemy o co chodzi, zakażmy tego. Sš np bezprawnie wypowiadane umowy firmom, które œwiadczš takie usługi - podkreœlał w radiu RDC Przemysław Wipler. Jak podkreœlił były wiceprezes Partii Wolnoœć, w mediach społecznoœciowych jest już duża mobilizacja wokół tej sprawy. - Pewien ważny urzędnik powiedział mi, że jego zdaniem 5-8 tysięcy osób z nich korzysta w Polsce. A w jednej z giełd kryptowalut 600 tysięcy osób w ubiegłym roku dokonało transakcji. Dzienne obroty to kilkadziesišt, kilkaset milionów - dodał.