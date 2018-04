Stanisław Gawłowski zatrzymany przez CBA

Stanisław Gawłowski został zatrzymany - poinformowała Prokuratura Krajowa. Posłowi PO ma być postawionych pięć zarzutów.

Wczoraj Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego. Polityk Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że będzie chciał stawić się w prokuraturze.

Dziœ rano ze swoim pełnomocnikiem Romanem Giertychem pojechał do Szczecina. - Chcę usłyszeć zarzuty, chcę iœć z tym do sšdu i wiem, że przed sšdem prokuratura zostanie "rozgnieciona", bo nie ma żadnych dowodów - mówił wczoraj Gawłowski.

Około godziny 11 Gawłowski pojawił się w budynku Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Chwilę póŸniej Giertych poinformował, że "CBA zatrzymało formalnie Gawłowskiego".

Przed przesłuchaniem Gawłowski powiedział, że liczy na na umorzenie postępowania. - Nie ma żadnych dowodów, a tu, co jako dziennikarze już ujawniliœcie, œwiadczy o tym, że zeznania osób zwišzanych z PiS to zwykłe pomówienia - komentował.

CBA z Wrocławia. Ciekawe.

Czekamy teraz na przesłuchanie. Poseł Gawłowski prosi o podawanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszystkich relacjach ze sprawy. — Roman Giertych (@GiertychRoman) April 13, 2018

"Prokurator uznał, że należy zatrzymać i przymusowo doprowadzić posła Gawłowskiego. Przyczynš jest obawa, że będzie unikał stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwoœci" - poinformował Giertych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

"Realna obawa matactwa procesowego"

Prokuratura Krajowa poinformowała, że "jeszcze dziœ prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ogłosi posłowi na Sejm RP Stanisławowi G. zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym".

"Zatrzymanie posła na Sejm RP Stanisława G. było konieczne w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Dotyczy ono tzw. „afery melioracyjnej” i nieprawidłowoœci przy realizacji o co najmniej 105 inwestycji o wartoœci kilkuset milionów złotych, prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarzšd Melioracji i Urzšdzeń Wodnych w Szczecinie" - czytamy w komunikacie.

"W sprawie tej zachodzi uzasadniona obawa, że poseł Stanisław G., znajšc zakres œledztwa w częœci dotyczšcej przestępstw korupcyjnych, może usiłować dotrzeć do osób, których przesłuchania zaplanowano, w celu uzgodnienia wspólnych wersji oœwiadczeń procesowych. Tym samym może on podejmować działania zmierzajšce do zakłócenia prawidłowego toku dalszego postępowania" - informuje Prokuratura Krajowa.

Pełna treœć komunikatu PK

Pięć zarzutów

Zarzuty postawione Gawłowskiemu majš dotyczyć okresu, gdy pełnił funkcję wiceministra ochrony œrodowiska w rzšdzie PO-PSL. Polityk miał przyjšć łapówkę o wartoœci co najmniej 175 tysięcy złotych oraz dwa zegarki o wartoœci prawie 25 tysięcy złotych.

Inny zarzut dotyczy podżegania do wręczenia korzyœci majštkowej w wysokoœci co najmniej 200 tysięcy złotych. Gawłowski miał także ujawnić informację niejawnš oraz dopuœcić się plagiatu pracy doktorskiej.

Pod koniec ubiegłego roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali dom Gawłowskiego w Koszalinie oraz mieszkanie w Warszawie.