Schetyna: Oddać pieniądze Polakom a nie na Caritas

- Przeprosiny i tłumaczenia nie wystarczš. Patologia do której doprowadziły rzšdy PiS, wypłacanie nagród, niekontrolowanego skoku na kasę sš skandalem. Polakom należy się wyjaœnienie kto i i jak wypłacał te nagrody - ocenił Grzegorz Schetyna, przewodniczšcy Platformy Obywatelskiej, komentujšc zapowiedŸ oddania przez członków rzšdu PiS nagród na Caritas.

Prezes PiS poinformował w czwartek, że jego partia zamierza obniżyć wynagrodzenia parlamentarzystów o 20 proc., a także wprowadzić limit wynagrodzeń dla burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. To reakcja na krytykę rzšdu PiS za nagrody wypłacane ministrom w 2016 i 2017 roku przez Beatę Szydło (w 2017 roku każdy z ministrów otrzymał po kilkadziesišt tysięcy złotych rocznie).

- Pełne wyjaœnienie tej sprawy należy się Polakom - ocenił Grzegorz Schetyna. - Kto przydzielał te nagrody, kto bierze odpowiedzialnoœć organizacyjno-prawnš za te kwestie, ponieważ odpowiedzialnoœć polityczna jest dzisiaj, o czym wszyscy wiemy, w rękach prezesa Kaczyńskiego - stwierdził.

- Żšdamy także pełnej informacji na temat nagród, które otrzymali wojewodowie i wicewojewodowie, a także członkowie gabinetów politycznych ministrów i wojewodów. Pełna informacja i pełne zobowišzanie, to które wypowiedział wczoraj prezes Kaczyński. Do 15 maja te pienišdze powinny zostać zwrócone Polakom. Polakom, a nie instytucjom takim jak Caritas, dlatego, że te pienišdze pochodzš z budżetu i sš własnoœciš nas wszystkich, one pochodzš z naszych podatków i powinny Polakom zostać zwrócone - mówił Schetyna w czasie konferencji prasowej.

Dodał, że Platforma opowiada się za likwidacjš gabinetów politycznych. - Będziemy oczekiwać ustawy, która zlikwiduje patologię w gabinetach politycznych ministrów i urzędach wojewódzkich, dlatego, że tam (...) te pienišdze, skala tych nagród, skala podnoszonych uposażeń, jest niezwykła. Będziemy taki projekt składać - zapowiedział.

Pytany o zaproponowane przez prezesa PiS obniżenie pensji parlamentarzystom i samorzšdowcom, lider PO ocenił pomysł jako "klasycznš ustawkę" i "próbę zamiecenia pod dywan tej największej w ostatnich latach afery finansowej PiS". - Mówię bardzo wyraŸnie: najpierw prawda na stół, najpierw nazwiska, wysokoœci nagród tych wszystkich, którzy te nagrody przez ostatnie dwa i pół roku pobierali. PóŸniej decyzja o likwidacji gabinetów politycznych. Potem, jeżeli będzie taki projekt ustawy się pojawi, będziemy o tym rozmawiać. Nie chcę przesšdzać, jakie będzie nasze stanowisko, dlatego, że wiem, że co innego zapowiedzi, które dzisiaj majš służyć tylko zakończeniu tej wielkiej afery, a co innego projekt ustawy, który zostanie złożony. To jest cała wiecznoœć przed nami. Jeżeli będzie projekt, będziemy się do niego odnosić - mówił Schetyna.