Schetyna: PO jest bardzo jednoznaczna w kwestii aborcji

- Tylko skala mobilizacji i obecnoœci takiego twardego protestu może wpłynšć, że PiS cofnie się przed przyjęciem tej ustawy (aborcyjnej) - ocenił w radiu TOK FM Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej. - My jesteœmy bardzo jednoznaczni w tej kwestii - dodał.

"Jedziemy na Warszawę" – pod tym hasłem odbędzie się w pištek w stolicy demonstracja kobiet przeciwnych zaostrzeniu prawa aborcyjnego. W Sejmie toczš się obecnie prace nad tym, by z ustawy o warunkach przerywania cišży wykluczyć tzw. przesłankę eugenicznš. Umożliwia ona terminację cišży w przypadku, gdy została stwierdzona ciężka i nieodwracalna wada płodu.

- To jest kwestia ich elektoratu też. To jest kwestia tych radykałów, od których sš uzależnieni. To jest kwestia tej prawej strony, między PiS-em a œcianš - tak byœmy to powiedzieli, to jest hołd oddawany, to sš kontyngenty oddawane właœnie tym radykałom. Ta ustawa jest tego częœciš - ocenił lider PO.

Schetyna uznał, że PiS przeniesie prace nad projektem ustawy autorstwa społecznego komitetu "Zatrzymaj Aborcję" na lepszy dla siebie czas. - Jest zakładnikiem obietnicy, którš składał, żeby tę ustawę radykalizować. Ta sprawa wróci. To jest kwestia społecznych protestów i wyczucia, kiedy znowu trzeba wyjœć na ulice, żeby zaprotestować, tak jak wtedy, rok temu, kiedy spadł ten projekt po raz pierwszy. Jeżeli spada teraz, to trzeba być gotowym do tego, żeby protestować wtedy, kiedy wróci. To jest kwestia tylko czasu - stwierdził.

- Radykalna presja na PiS-ie jest i oni po prostu majš z tym kłopot. Nie ma rzšdu, ekipy politycznej, który wygrałby w sprawach aborcyjnych. Uważam, że PiS na tym politycznie przegra, już przegrywa. Bardzo dokładnie trzeba to mówić - wezwał Schetyna.

- My jesteœmy bardzo jednoznaczni w tej kwestii - dodał przewodniczšcy PO, pytany o stanowisko swojej partii w sprawie ustawy.