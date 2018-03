Mucha: Chcę usłyszeć w kazaniu, że przemoc wobec kobiet jest grzechem

Posłanka PO Joanna Mucha na antenie Polsat News wyraziła zdziwienie "obsesjš na punkcie seksualnoœci" Koœcioła w Polsce.

Mucha pytana o to, czy brała udział w tzw. Czarnym pištku - proteœcie kobiet przeciwko projektowi ustawy zaostrzajšcej przepisy aborcyjne "Zatrzymaj aborcję" - powiedziała, że protestowała w Warszawie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- W proteœcie brały udział młode dziewczyny oraz nowi ludzie, którzy dopiero wchodzš do dyskusji politycznej. To jest niesamowita wartoœć - mówiła o pištkowych protestach posłanka PO.

Mucha zauważyła, że po raz pierwszy w trakcie protestu kobiet pojawiły się "wyraŸnie antyklerykalne hasła". - To sprzeciw przeciwko temu co zrobili biskupi i temu jak hierarchowie próbujš wpływać na legislację - mówiła posłanka PO. To nawišzanie do apelu Episkopatu do posłów, by jak najszybciej zaczšć procedowanie ustawy "Zatrzymaj aborcję". Po tym apelu ustawę pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja sprawiedliwoœci.

- Spodziewam się, że w œwięta będziemy słyszeć w kazaniach o tematach zwišzanych z aborcjš. Ja chciałabym usłyszeć o przemocy wobec kobiet - i o tym, że to grzech. Że pozostawienie kobiety, która urodzi niepełnosprawne dziecko - jest grzechem. Że niepłacenie alimentów jest grzechem. Nie wiem skšd ta obsesja na punkcie seksualnoœci - mówiła.

Zdaniem posłanki PO, ci, którzy chcš, aby aborcji w Polsce było jak najmniej, powinni skupić się na upowszechnianiu edukacji seksualnej i dostępu do œrodków antykoncepcyjnych.

Projekt "Zatrzymaj aborcję" usuwa z polskich przepisów przesłankę o uszkodzeniu płodu jako podstawę do przeprowadzania legalnej aborcji w Polsce.