Senatorowie PO chcieli w uchwale dziękować Orbanowi za poparcie Tuska i wzywać go ws. wraku Tupolewa Fotorzepa/ Jerzy Dudek

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej dziękuje Premierowi Węgier Victorowi Orbanowi za poparcie kandydatury Donalda Tuska podczas głosowania na stanowisko Przewodniczšcego Rady Europejskiej" - taki akapit do senackiej uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej chciał dodać Jerzy Fedorowicz z PO. Z kolei Bogdan Borusewicz chciał apelować, by Orban "zważywszy na dobre stosunki z Władimirem Putinem" pomógł sprowadzić do Polski wrak Tupolewa ze Smoleńska.

