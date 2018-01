Senatorowie PO piszą do Schetyny. Łamał konstytucję?

Łamanie konstytucji poprzez wprowadzenie dyscypliny partyjnej w "głosowaniu sumienia" zarzucajš zarzuca Grzegorzowi Schetynie częœć senatorów Platformy Obywatelskiej. Wirtualna Polska dotarła do listu w tej sprawie, podpisanego przez dziesięciu parlamentarzystów.

Senatorowie nie zgadzajš się z decyzjš o wyrzuceniu z klubu PO posłów Joanny Fabisiak, Marka Biernackiego i Jacka Tomczaka, po tym, jak zagłosowali oni za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu ustawy liberalizujšcego przepisy dot. aborcji autorstwa komitetu "Ratujmy Kobiety 2017".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pod listem do przewodniczšcego PO podpisało się dziesięciu senatorów, m.in. Jerzy Fedorowicz, Barbara Zdrojewska, Grażyna Sztark i Jan Filip Libicki.

Politycy uważajš wprowadzenie dyscypliny partyjnej w sprawie głosowania nad przepisami o aborcji za "błšd i przekroczenie zasad które dotšd w Platformie obowišzywały".

"Głosowanie to nie było, bowiem głosowaniem politycznym, ale głosowaniem sumienia a wolnoœć sumienia każdemu obywatelowi, w tym także parlamentarzyœcie, zapewnia Konstytucja. To sama Konstytucja Rzeczpospolitej którš dziœ nasi polityczni oponenci z PiS notorycznie naruszajš, a momentami nawet łamiš. Nie jest więc dobrze abyœmy w pewnym sensie zachowywali się podobnie" - czytamy w liœcie.

Senatorowie zwracajš się do Schetyny o przywrócenie trójki posłów do klubu PO. "Jesteœmy przekonani, że uspokoi to bieżšcš sytuację, a będzie wobec nich także aktem elementarnej sprawiedliwoœci" - stwierdzajš.

Oprócz trójki posłów PO głosujšcych za odrzuceniem projektu liberalizujšcego aborcję, 29 posłów nie wzięło udziału w głosowaniu, choć większoœć z nich była obecna tego dnia podczas innych głosowań.