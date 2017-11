"Program Schetyny? Pasztet z Balcerowicza i Leppera"

- Prezydent stolicy zawiodła, widzę tutaj problem w kategorii etycznej, to przeszkadza w dobrym wizerunku, żona Cezara powinna być poza podejrzeniami - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE profesor Ryszard Bugaj, ekonomista.

Profesor Ryszard Bugaj wypowiedział się na temat kandydatur polityków na stanowisko prezydenta Warszawy. Zapytany o osobę, którą poprze powiedział, że nie wie jeszcze na kogo odda głos. - Pan Rafał Trzaskowski ciągnie za sobą całą partię z całymi konsekwencjami dla struktur miasta. PO powinna zrezygnować z rywalizacji, dali dowód że nie dostrzegają wszystkich ważnych spraw – ocenił.

- Prezydent Warszawy zawiodła, widzę tutaj problem w kategorii etycznej, uwikłana rodzina w partycypacji w aferze reprywatyzacyjnej przeszkadza w dobrym wizerunku - żona Cezara musi być poza podejrzeniami. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie powinna się uchylać od stawiennictwa na komisji reprywatyzacyjnej – stwierdził.

- PO i Nowoczesna grają raczej w salonowca niż w szachy, ambicje liderów partii opozycyjnych są bardzo nadęte. Przypomnijmy, że Nowoczesna nie jest w kontrze do PO, Ryszard Petru był przecież w sztabie Bronisława Komorowskiego. PO zdradziła neoliberalne pryncypia - powiedział. Rozmówca Jacka Nizinkiewicza ocenił również ostatnie wystąpienie lidera partii opozycyjnej. - Grzegorz Schetyna pokazał program polityczny, moje wrażenie po jego wystąpieniu jest takie, że to "pasztet pół z Balcerowicza i pół z Leppera".

Rozmówca wyraził również swoją opinie o partii rządzącej i komisji reprywatyzacyjnej. - Według mnie coś się dzieje niedobrego z Patrykiem Jakim, on nie widzi dla siebie żadnych barier, to jest tak zwany "ostry PiS" - dodał.

Zapytany czy lider komisji reprywatyzacyjnej mógłby być dobrym prezydentem stolicy, na przykład porównywalnym do Lecha Kaczyńskiego, ocenił, że nie. - Uważam, że nie można równać Jakiego do Kaczyńskiego - który był figurą poważną, niezależną w obozie politycznym - stwierdził.

Profesor zaznaczył, że w obecnym składzie rządu powinno dojść do zmian. - Nie mam ostrego poglądu na Jarosława Kaczyńskiego, uważam że nie jest aż tak skrajny jak Antoni Macierewicz. Myślę, że gdyby Kaczyński był premierem, zastałby większy porządek w państwie, widzę sens w takim pomyśle. Jest spora lista ministrów, która powinna odejść. Patrzę na ministra Waszczykowskiego z sympatią, zwłaszcza ostatnio po wypowiedziach dotyczących Ukrainy, ale uważam że powinien ustąpić ze stanowiska – podkreślił.

Na koniec ocenił innych kandydatów na stanowisko prezydenta Warszawy. - Ja nie jestem aż tak lewicowy jak Piotr Ikonowicz, nie jestem aż tak antykapitalistyczny. Sympatyzuję z masą osób z partii Razem. To co mnie martwi, to syndrom kontestacyjny całego układu. Nie powinni lekceważyć całego świata politycznego, a niestety to robią. Nie wierzę we wspólne listy, moim zdaniem skończy się tak, że prawie wszystkie partie wystartują osobno – powiedział Ryszard Bugaj.