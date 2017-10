Cezary Tomczyk: Szef SKW skłamał świadomie

- Jeśli szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek skłamał w oświadczeniu, a potem do tego w żaden sposób się nie odniósł, to znaczy, że skłamał świadomie. Uważam, że pan Bączek powinien natychmiast podać się do dymisji - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Cezary Tomczyk, poseł PO.

Czy śmierć Piotra S., to jest krew na rękach Prawa i Sprawiedliwości? - zapytał prowadzący program red. Jacek Nizinkiewicz. - To jest przede wszystkim bardzo smutna historia, która zakończyła się tragicznie - powiedział Tomczyk.

- To jest zbyt poważna sprawa, żeby określać to na poziomie politycznym - mówił poseł Platformy. - Ten człowiek oddał to co miał najcenniejsze, ale życie ludzkie jest potrzebne tu i teraz, aby zmieniać to co się dzieje - dodał.

Kolejnym wątkiem rozmowy były działania ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który przez PO jest oceniany bardzo negatywnie za decyzje, które podejmuje. - Dziś Antoni Macierewicz wstrzymuje modernizację polskiej armii - mówił Tomczyk. Dodał, że doświadczeni generałowie są jedną z podstaw dla prawidłowego funkcjonowania armii i tym samym bezpieczeństwa Polski, a tymczasem są zwalniani przez szefa MON.

- Czy są już te śmigłowce, które miały być od samego początku? Nie ma. Czy pojawiły się te tysiące dronów, o których mówił pan Macierewicz? - pytał retorycznie poseł Tomczyk. - Ten minister od początku swojego urzędowania nie kupił praktycznie nic. Wszystkie duże kontrakty zostały wysadzone - dodawał.

Kolejny wątek dotyczył Piotra Bączka, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, który według opozycji skłamał w oficjalnym oświadczeniu w sprawie innego współpracownika szefa MON, byłego wiceministra Jacka Kotasa, któremu SKW udzieliła dostępu do informacji niejawnych. Według oświadczenia Kotas nie pracował wcześniej w spółce kojarzonej z reprywatyzacją w Warszawie, co okazało się nieprawdą. - Jeśli potem do tego w żaden sposób się nie odniósł, to znaczy, że skłamał świadomie. Uważam, że pan Bączek powinien natychmiast podać się do dymisji - mówił Tomczyk.

Następnym temat była zapowiedź szefa MON, który zapowiedział, że wiosną zostanie przedstawiony raport komisji wyjaśniającej katastrofę smoleńską. - To jedyna taka komisja na świecie, która bada przyczyny katastrofy, a żaden z jej członków nie był nawet na miejscu - zauważał poseł PO. Mówił też, że komisja niczego nie ustaliła, choć działa już dłużej, niż komisja Jerzego Millera. - Jedyne co widziałem, to eksperymenty z wybuchającymi stodołami.