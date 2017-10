Grzegorz Schetyna na konwencji PO kreśli wizję państwa

O 11:30 zaczęła się samorządowa konwencja Platformy Obywatelskiej w Łodzi. Jak wynika z naszych informacji, Grzegorz Schetyna w swoim przemówieniu nie tylko będzie mówić o roli samorządu, ale też nakreśli całościową, nową wizję państwa.

Będzie to duże, programowe przemówienie przewodniczącego PO na start kampanii samorządowej partii. Łódzkie spotkanie PO rozpoczyna cykl konwencji i spotkań, które są de facto początkiem kampanii samorządowej przed wyborami w listopadzie 2018 roku.

Teraz do Hali Expo w Łodzi powoli zmierzają politycy i samorządowcy PO. W konwencji weźmie udział ok 1300 osób. Po przemówieniu Schetyny planowane są wystąpienia samorządowców PO. Konwencja przyjmie też nowy statut o którego szczegółach jako pierwsi pisaliśmy na łamach “Rzeczpospolitej”. Jego założenia to m.in. pełna demokratyzacja wyborów w PO, redukcja liczby wiceprzewodniczących z 5 do 4 oraz likwidacja funkcji I wiceprzewodniczącej. Zwiększy się też liczba członków Zarządu wybieranych przez Radę Krajową. PO swoje władze wybierze w wyborach wewnętrznych, które odbędą się do połowy grudnia.

W sobotę o 13:30 głos zabierze też lider PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej z przywódcami partii koalicyjnych, Jarosławem Gowinem i Zbigniewem Ziobrą.