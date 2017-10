Kierwiński: Premier Szydło trafi przed Trybunał Stanu

- Pani premier Beata Szydło była bardzo zdenerwowana podczas tego wywiadu, jakby nie wiedziała kogo rekonstrukcja ma objąć. I to trzykrotne powtarzanie, że to ona zdecydowała. Jarosław Kaczyński jest w komfortowej sytuacji, bo on ma władzę, a premier Szydło ma odpowiedzialność, i wcześniej czy później, czeka ją Trybunał Stanu - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Marcin Kierwiński, poseł PO.

Pierwszym tematem była sprawa prezydent Warszawy, o której mówiło się przed sobotnią konwencją Platformy, że po niej może już nie być wiceprzewodniczącą partii. - Rozpoczynamy proces wyborczy, będziemy mieli całkiem nowy zarząd partii. Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała, że nie będzie startowała i w grudniu już nie będzie wiceprzewodniczącą PO - zapowiedział Kierwiński.

Bronił prezydent stolicy w sprawie dzikiej reprywatyzacji, że to była wina wszystkich dotychczasowych władz warszawskiego ratusza. Dodał, że przed rokiem PO złożyła ustawę reprywatyzacyjną, która została odrzucona przez PiS. - PiS zrobił jedno wtedy: przegłosował odrzucenie naszego projektu, który trafił do zamrażarki - mówił poseł Platformy. - Ich projekt to kopiuj-wklej z naszego projektu.

Kierwiński podkreślał, że niektóre założenia ustawy reprywatyzacyjnej są dobre, ale są też złe, które będzie PO podnosiła. - Przede wszystkim całkowity brak zwrotów "w naturze". To jest najtrudniejsze zadanie, którego jednak nie można eliminować - mówił gość programu.

Kolejnym wątkiem rozmowy była zapowiedź premier Beaty Szydło, że dojdzie do rekonstrukcji w rządzie. - Pani premier była bardzo zdenerwowana podczas tego wywiadu, jakby nie wiedziała kogo rekonstrukcja ma objąć. I to trzykrotne powtarzanie, że to ona zdecydowała - mówił Kierwiński. - Jarosław Kaczyński jest w komfortowej sytuacji, bo on ma władzę, a premier Szydło ma odpowiedzialność i wcześniej czy później czeka ją Trybunał Stanu.

Poseł PO mówił, że świetne wyniki gospodarcze, o których mówi wicepremier Mateusz Morawiecki, to mrzonka. - Autorem budżetu jest minister Morawiecki i to on zaprojektował go z deficytem 51 mld zł - powiedział Kierwiński. - Kiedyś ten VAT państwo będzie musiało zwrócić przedsiębiorcom i wtedy się okaże, że nie ma żadnych nadwyżek - dodał.

- Fakty są bardzo smutne, bo zyski spółek Skarbu Państwa są niższe, niż te z lat, gdy był światowy kryzys - uważa Kierwiński. - Wszystko z tej propagandy PiS nie trzyma się kupy.

Według posła PO nie ma innej możliwości, niż wspólne listy wyborcze PO i Nowoczesnej. - Sama deklaracja dwóch liderów Grzegorza Schetyny i wyciągnięta ręka Ryszarda Petru sprawiają, że chcemy pójść do wyborów samorządowych wspólnie - powiedział Kierwiński. - Wyborcy nie wybaczą nam tego, jeśli do wyborów pójdziemy oddzielnie.

Na koniec padło pytanie o oburzenie posła PO Borysa Budki, który zareagował w ten sposób po 22. odcinku serialu "Ucho prezesa", w którym pokazano jego fikcyjny romans z posłanką Nowoczesnej Kamilą Gasiuk-Pihowicz. - Wyraził swoje zdanie. Jako politycy, nie jest tak, że mamy aż tak grubą skórę, a w tej sytuacji to uderzało w rodzinę Budki - komentował Kierwiński. - Za tym emocjonalnym wystąpieniem nic dalej nie poszło.