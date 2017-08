RZECZoPOLITYCE Schetyna: Kłócąc się inwestujemy w wygraną PiS

- Narracja PiS, że Polska jest krajem bezpiecznym, bo nie przyjmuje uchodźców, jest błędna. Zamachów dokonują mieszkańcy tych państw, a nie imigranci. Metodą na zapobieganie zamachom jest bezbłedna współpraca służb i monitoring - uważa szef PO.

Schetyna podkreślił, że muzułmanów mieszkających w Polsce trzeba szanować, bo Ukraińcy, Tatarzy i inni wyznawcy islamu są częeścią naszej historii. - W Polsce nie ma milionów wyznawców islamu, ci którzy są, są zasymilowani i wyrzucać ich z Polski nie wolno - mówił. - "Zamknięcie drzwi" przed islamistami jest niecelowe, terroryści znajdą metody, by zaatakować od środka, należy antycypować zagrożenie, tak jak to zrobiono w Izraelu - uważa.

Jego zdaniem Polska jest bezpieczniejsza również z tego powodu, że nie ma tu tak ogromnego napływu turystów jak np. w Barcelonie, co przyciąga terrorystów.

Schetyna był pytany o to, czy państwo zdało egzamin po nawałnicach.

- Byłem tam, widziałem ten księżycowy krajobraz. Rząd nie zdał tego egzaminu. Poszkodowanych w Suszku harcerzy ratowali miejscowi, służby wysłane przez państwo szukały obozu nad innym jeziorem. Pani premier na chwilę wróciła z urlopu na odprawę i pojechała z powrotem na wakacje - mówił Schetyna.

Kompromitacją i katastrofą nazwał słowa wojewody pomorskiego, który stwierdził po nawałnicach, że nie będzie wzywać wojska do grabienia liści, a za symbol obecności wojska na terenach poszkodowanych uznał wyciąganie samochodu szefa MON z błota.

Schetyna skrytykował szefa MSWiA i jego akcję pomocy poszkodowanym przez burze oraz informowanie o niej. - Nie wie, o czym mówi, nie rozmawia z ludźmi. To państwo jest niewydolne, to widać po Rytlu i Lutyniu - mówił.

Pytany o sprawę reparacji Schetyna stwierdził, że nie domagałby się ich, bo zna historię. - Znam decyzję Rady Ministrów z 1953 roku o zrzeczeniu się reparacji. Był to symbol ówczesnej polityki, a jeśli teraz ta kwesta ma wrócić, to rozumiem, że zaczynają pracowac prawnicy, budujemy konstrukcję legislacyjną, że rozmawiamy o tym w Strasburgu, a nie opieramy tych działań na wsytapieniu prezesa PiS w sali gimnastycznej w Przysusze. Patrzę na to jak na czystą politykę. Kaczyński atakuje Niemcy i UE, tworząc wrażenie, że Unia to samo zło i jest to sygnał, że jestesmy na drodze do jej opuszczenia - ocenia.

Jego zdaniem politycy PiS mówią, że nie chcą opuścić UE, bo widzą sondaże (wg nich Polska jest najbardziej prounijnym krajem w Grupie Wyszehradzkiej), ale działania wskazują na coś innego.

Za otwartą wojnę MON-Pałac Prezydencki uznał Schetyna obecne relacje między Macierewiczem a prezydentem. - Duda nie wytrzymał arogancji i pychy Macierewicza - powiedział. - Prezydent buduje image polityka samodzielnego, na co miał wpływ również jego wizerunek jako Adriana - uważa Schetyna.

Oceniając sondaż przywództwa, w którym Schetyna znalazł się dopiero na 4. miejscu, szef PO stwierdził, że jego celem jako przewodniczącego PO jest wygranie wyborów z PiS i dlatego nie ma zamiaru ustępować ze stanowiska. - Moim celem jest zbudowanie bloku anty-PiS. I zrobię to - oświadczył. - Skłócona opozycja to inwestycja w wygraną PiS.

- Polacy widzą, słyszą i wystawią za to rachunek - skwitował Schetyna słowa posła PiS Dominika Tarczyńskiego, który na prośbę dziennikarza o wywiad zareagował słowem "Won!".