Andrzej Halicki: Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zgrzeszyła

Jednym z rozważanych kandydatów PO, który mógłbym wziąć udział w wyborach na prezydenta Warszawy jest gość programu. Jest pan bliżej decyzji, by stanąć do rywalizacji? - Przede wszystkim to będzie decyzja zarządu krajowego, regionów i warszawskiego oddziału - odpowiedział Halicki. - Dziś nie tylko Warszawa potrzebuje dobrego gospodarza, ale też samorząd potrzebuje obrony. Jest coraz bliżej rekomendacji - dodał.

- W lipcu mamy konwencję samorządową, która będzie poświęcona tematom ustrojowym - mówił Halicki. Dodał, że na razie cofnięto pomysł z dwukadencyjnością działającą wstecz, ale trzeba mieć to cały czas na uwadze.

Kolejnym wątkiem rozmowy była inauguracja komisji weryfikacyjnej, która niedługo zajmie się wyjaśnianiem tzw. dzikiej reprywatyzacji. - Jeżeli chodzi o komisję weryfikacyjną to są igrzyska polityczne, bo nie ma możliwości żeby to szczegółowo wyjaśnić badając sprawę po sprawie - powiedział poseł PO. - Komisja ma charakter sądu ludowego.

Czy prezydent Warszawy właściwie postępuje mówiąc, że nie ma zamiaru stawić się przed komisją? - Uważam, że Gronkiewicz-Waltz musi postępować otwarcie i transparentnie, bo nie ma żadnego grzechu na sumieniu - komentował decyzję poseł Halicki. - Ustawa, którą przygotowaliśmy, leży cały czas w szufladzie - dodał.

Prowadząca zwróciła uwagę, że Platforma Obywatelska ostatnio zmieniała decyzję w sprawie przyjmowania uchodźców. - Jesteśmy bardzo konsekwentni. Dzisiejsza sytuacja jest pokłosiem tego. Brakuje algorytmu, który jednoznacznie wszystko by wyjaśniał. Uchodźcy, to inna kategoria, inny termin. Ze względu na Konwencję Genewską jesteśmy zobowiązani do ich przyjęcia. Dzisiaj to już jest niewielka grupa - mówił Halicki.