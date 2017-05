Grzegorz Schetyna: Skończymy z gorszym sortem

Prowadzący rozpoczął rozmowę od organizowanego przez PO Marszu Wolności, który odbędzie się w sobotę w Warszawie. Gdy rządziła Platforma, to podobne przedsięwzięcia organizował PiS. - To były inne marsze, więcej było w tym agresji - mówił Schetyna.

Lider największej partii opozycyjnej uważa, że po zmianie władzy język debaty publicznej znacznie się zaostrzył. - Dzisiaj mam wrażenie, że inaczej wygląda debata parlamentarna. PiS narzuca coś obywatelom, opozycji, prezydentowi - oceniał przewodniczący PO.

Red. Jacek Nizinkiewicz przypomniał, że w przeszłości również PO chciała zmian w ustawie zasadniczej. - Nie mieliśmy szans na powołanie komisji konstytucyjnej i większość w niej. Były tam sensowne pomysły, np: zapisanie w konstytucji obecności Polski w Unii Europejskiej - mówił Schetyna. Dodał, że inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy, który zapowiedział referendum dotyczące ewentualnych zmian w konstytucji, to szukanie przez niego podmiotowości.

- PO na pewno pomoże dojechać tym, którzy sami tego nie mogą zorganizować - mówił Schetyna o sobotnim marszu.

Zarząd KOD podjął decyzję, że w sobotę stowarzyszenie będzie reprezentował Krzysztof Łoziński, który wraz z Mateuszem Kijowskim będzie ubiegał się o przewodzenie Komitetowi. - To zarząd KOD decyduje, kto będzie go reprezentował. To partner strategiczny. Gdy opozycji było ciężko się organizować, to KOD brał to na siebie - mówił Schetyna.

Które artykuły konstytucji są łamane? - Przede wszystkim te, które dotyczą władzy sądowniczej. Te zmiany w KRS, zabranie niezależności trzeciej władzy - oceniał gość programu.

Dzisiaj w życie wchodzi projekt ustawy dotyczący powołania tzw. komisji weryfikacyjnej, która ma wyjaśnić nieprawidłowości podczas "dzikiej reprywatyzacji". - Jest pytanie o tę komisję, jak ona będzie funkcjonować. Moim zdaniem to jest polityczna dintojra. To nie jest zwykła komisja. Ma zastąpić sąd - mówił Schetyna.

Według lidera PO pomysł ze zmianami w konstytucji, to temat zastępczy. - Jeżeli byłby konkretem, to byłyby przedstawione założenia. Nie po to 8,5 mln Polaków głosowało na niego (prezydenta-red.), żeby teraz rozpoczynał debatę. Powinien mieć wizję, niezależnie od tego, czy się ona wszystkim spodoba - mówił Schetyna.

A pan jaką ma wizję? - Po rządach PiS, rządy PO. Taką mam wizję. Na pewno skończymy z gorszym sortem. Na wieki musi być zapisane, że wszyscy jesteśmy równi - mówił gość. Dodał, że PO nie zlikwiduje programu 500+. - Zostawimy te pieniądze, które są zapisane w budżecie. Tylko trzeba je lepiej podzielić. Na pewno nie zniszczymy tego programu - zapewniał.

Przewodniczący Platformy odniósł się do tematu pomnika, który miałby uczcić ofiary katastrofy smoleńskiej. - Uważam, że jeden wspólny pomnik powinien czcić wszystkich, bo wszyscy byli równi - mówił Schetyna. Dodał, że pomnik powinien znaleźć się na Krakowskim Przedmieściu.

Dlaczego pan wpycha "pod żyrandol" Donalda Tuska? - Ja myślę, że ten kalendarz tak się układa, że gdy on skończy drugą kadencję, to będą cztery miesiące do wyborów prezydenckich. Uważam, że byłby najlepszym kandydatem - mówił Schetyna. Dodał, że to jedyny kandydat, który byłby w stanie zjednoczyć opozycję.