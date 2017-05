Borys Budka: Nikt nie zlikwiduje programu 500 plus

Borys Budka i lider PO Grzegorz Schetyna na czele Marszu Wolności, który w sobotę przeszedł ulicami Warszawy

Foto: PAP/ Jakub Kamiński

- Mogę uspokoić wszystkie Polki i wszystkich Polaków, że nikt nie zabierze programu 500 plus tym, którzy najbardziej go potrzebują. Co więcej, otrzymają to również rodziny, które mają tylko jedno dziecko - powiedział w TVN24 Borys Budka, były minister sprawiedliwości.