Joanna Augustynowska: Lider wyskoczył sobie na Maderę

Joanna Augustynowska to posłanka Nowoczesnej, która wraz z trojgiem kolegów porzuciła to ugrupowanie i wstąpiła w szeregi Platformy Obywatelskiej.

W wywiadzie dla Wprost posłanka opisuje ugrupowanie Ryszarda Petru jako partię bez struktur, wizji i pieniędzy na działalność, a jej demokrację - jako czysto umowną.

- Wybory na przewodniczącego partii i klubu wyglądały tak, że Ryszard (Petru - red.) powiedział: "słuchajcie, liderem będę ja, ok?" – mówi posłanka.

Augustynowska twierdzi, że lidera Nowoczesnej nie interesuje praca w Sejmie, a pojawia się on tam tylko po to, by pokazały go media.

Wydarzeniem, które, jak się wydaje, miało zasadniczy wpływ na decyzję posłanki o odejściu z partii, było zachowanie Ryszarda Petru podczas okupacji sali plenarnej Sejmu, prowadzona w grudniu ub. roku przez opozycję. Posłowie ugrupowań opozycyjnych wyznaczali sobie wówczas dyżury, i również w tym czasie lider Nowoczesnej wraz z posłanką Joanną Schmidt wybrali się do Portugalii.

– Sama zostawiłam małe dzieci w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i zaraz po Nowym Roku, żeby jechać do Sejmu na dyżur, a w tym czasie lider wyskoczył sobie na Maderę. Poprosiłam wtedy, żeby mnie wykreślono z kolejnych dyżurów i żeby do mnie nie dzwoniono – opowiada Joanna Augustynowska.

Źródło- Wprost.pl