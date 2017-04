Bogdan Klich: Grzegorz Schetyna dobrze przewiduje przyszłość

Rozmowa rozpoczęła się od przytoczenia wyników sondażu Kantar Millward Brown dla "Faktów TVN", w którym po raz pierwszy w tej kadencji PO wyprzedza PiS. - Przede wszystkim to cieszy, ale zobowiązuje do dalszej pracy. Ponowny wybór Donalda Tuska miał tu znaczenie, ale proszę nie zapominać o ciężkiej pracy, jaką wykonujemy - komentował Klich.

- Mam przekonanie, że Platforma odbudowuje zaufanie. Ale łaska ankietowanych na pstrym koniu jeździ, to nie jest definitywny leadership - powiedział senator PO. - Nowoczesna traci, ale mówię to ze smutkiem, bo to naturalny koalicjant w przyszłości.

Lider PO jest przekonany, że wygra ona kolejne wybory. - Grzegorz Schetyna w moim przekonaniu dobrze przewiduje przyszłość - mówił Klich. Dodał, że zgadza się ze słowami, że najlepszym kandydatem na prezydenta w 2020 r. byłby Donald Tusk.

Innym wątkiem dyskusji była ostatnia wizyta Donalda Tuska w Polsce. - Nie mam wątpliwości co do tego, że politycy PiS będą chcieli czołgać Tuska i to czołganie już się zaczęło - oceniał Klich. - PiS powinien zdawać sobie sprawę, że Polacy, którzy sceptycznie podchodzą do pisowskiej wersji katastrofy smoleńskiej, zamachowej, będą odbierać ataki na Tuska jako polityczną zemstę - dodawał.

Senator odniósł się do dzisiejszego wywiadu z szefem MSZ, Witoldem Waszczykowskim. - W tym wywiadzie ważniejszą sprawą jest w moim przekonaniu to, że patrolowe loty nad Syrią i Irakiem, mogą zmienić się w misję bojową. To sprawia, że Polska może zostać zaangażowana w wojnę - mówił Klich.

Gość komentował również niedawne słowa Wacława Berczyńskiego, który powiedział w wywiadzie, że "wykończył Caracale". - Zachowanie Wacława Berczyńskiego jest zachowaniem fantasty, albo lobbysty - mówił Klich. - Prokuratura musi to wyjaśnić, jeśli nie będzie w stanie, to powinna powstać komisja śledcza.

Na koniec rozmowa zeszła na prace Senatu, który wczoraj zajmował się nowelą ustawy o wycince drzew. - W PiS są tacy, którzy uważają, że trzeba znowelizować ustawę PiS o wycince drzew, ale też tacy, którzy są przeciwni zmianom. To pierwsze tak wyraźne pęknięcie w klubie PiS - powiedział Klich.