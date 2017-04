Schetyna: Wiemy, jak się wygrywa z PiS

Grzegorz Schetyna w "Faktach po Faktach" zapewnił, że będzie namawiał Donalda Tuska do startu w wyborach prezydenckich jako kandydat "koalicji rządzącej, która w 2019 wygra wybory". Powiedział, że już wielokrotnie rozmawiał o tym z obecnym szefem RE.

Polityk powiedział, że kandydowanie Tuska zależy od cyklu wyborów "samorządowych, europejskich, parlamentarnych przede wszystkim", ale dla Schetyny jest ono naturalnym i najbardziej optymalnym scenariuszem. Według szefa PO Donald Tusk, polityk znany na świecie, byłby "najlepszym liderem projektu odbudowy pozycji Polski na świecie i w Europie".

Schetyna skomentował również dzisiejszy sondaż, w którym KANTAR spytał Polaków, na kogo, Andrzeja Dudę czy Donalda Tuska, głosowaliby w II turze wyborów prezydenckich. Na Donalda Tuska wskazało 50 procent pytanych, Andrzeja Dudę - 45.

Na pytanie o relacje ze swoim poprzednikiem na stanowisku szefa Platformy Obywatelskiej, Schetyna odpowiedział, że "nie są one żadnym problemem". Dodał, że to, czego Jarosław Kaczyński może się w przyszłości obawiać, to właśnie dobra współpraca Schetyna-Tusk.

- I skutecznej walki ze złymi nawykami rządów PiS. Nie mam co do tego złudzeń. My mamy wspólne doświadczenie, wiemy jak się z PiS-em wygrywa wybory - zapewnił Schetyna.

Więcej - TVN24