Sławomir Neumann: Przesłuchanie to próba upokorzenia Tuska. To konfabulacje Macierewicza

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

– Cała sprawa jest próbą upokorzenia Donalda Tuska, żeby był jakikolwiek haczyk po to, żeby móc ciągać przed prokuraturę Donalda Tuska. To jest sprawa z niczego. To są konfabulacje Antoniego Macierewicza – ocenia Sławomir Neumann z PO zaplanowane na dziś przesłuchanie przez prokuraturę przewodniczącego Rady Europejskiej.