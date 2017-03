Andrzej Halicki: Prezydent Duda musi reagować natychmiast

Polityk Platformy Obywatelskiej mówił w RMF FM o sytuacji w MON. - Prezydent jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Prezydent, który nie zauważa problemu, który związany jest już nie tylko z dezorganizacją armii, ale z takim bardzo konsekwentnym rozmontowywaniem naszego bezpieczeństwa, nie tylko sprzeniewierza się konstytucji, ale przestaje być w ogóle potrzebny. Po co nam Zwierzchnik Sił Zbrojnych, który nie dba o nasze bezpieczeństwo - powiedział Halicki.

Poseł argumentował również, czemu w tej sprawie powinna zostać zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego. - Byłaby informacja, której dzisiaj żąda, ale żąda listownie. No przecież kwestia tego demontażu polskiej armii i polskiego bezpieczeństwa, widoczna gołym okiem. Ponad trzydziestu generałów, w tym trzej najważniejsi generałowie odchodzą. Generałowie Gut, Gocuł i Różański mówią o tym, że nie są w stanie wypełniać obowiązków, które nakłada na nich obowiązek budowania zdolności obronnej armii. Jeżeli nie są zdolni, to jest dzwonek alarmowy i prezydent musi reagować. Natychmiast - mówił.

Poseł mówił również o wyniku referendum w Legionowie. Ponad 94 proc. mieszkańców jest przeciwna przyłączeniu ich miasta do Warszawy. - To jest miażdżący wynik dla PiS-u. Nie wiem, czy dzisiaj Jacek Sasin zostanie powitany kwiatami w Sejmie. Przecież muszą powiedzieć, że to sukces. Te 5 do 95 - bo taka jest proporcja głosów na "nie", przy tak wysokiej frekwencji, dla projektu który jest związany z manipulacją, ze zdobyciem władzy w nieuczciwy sposób - ocenił

