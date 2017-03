RZECZoPOLITYCE Augustyn: Za chwilę będziemy na granicy UE

Prowadzący przytoczył słowa prezesa PiS z dzisiejszego wywiadu dla „Rzeczpospolitej”, w którym Jarosław Kaczyński mówi o tym, że politycy PO biegają z kartkami „27:1”, symbolizującymi niedawne głosowanie na szefa Rady Europejskiej. - Myślę, że to oznacza, że pana prezesa to zabolało – mówiła posłanka PO. - Nie pomogła scenka z kwiatami dla pani premier i mówienie, że to było zwycięstwo.

Według gościa polityka zagraniczna powinna polegać na spotkaniach, rozmowach, przekonywaniu do swoich racji, ale nie do szantażowania, bo to nie przynosi oczekiwanych skutków. - Żeby kogoś przekonać, to trzeba się z nim umawiać, rozmawiać. Nie umiemy budować sojuszy, niszczymy wszystko co do tej pory było zbudowane – powiedziała Augustyn.

- Tak dużych pieniędzy, jak wynegocjowała poprzednia ekipa dla Polski, jeszcze nie było. To dowód na to, że Polskę się izoluje? – pytała posłanka PO.- Myślę, że Polacy zaczną coraz bardziej rozumieć. Zaprasza się Komisję Wenecką, która mówi, że macie konstytucję, której powinniście przestrzegać, a widzimy zupełnie co innego. Obecnie rządzący uważają, że Unia Europejska powinna przytakiwać, bo oni mają większość arytmetyczną w Sejmie – dodawała.

- Za chwilę nie będziemy w drugim nurcie, tylko gdzieś na granicy – rysowała czarny obraz Augustyn. - Jesteśmy zmotywowani, aby ten rząd, jak najkrócej rządził.

Augustyn mówiła, że jeśli jeden prezes, jedna partia coś mówi, to nie znaczy, że wszyscy Polacy myślą tak samo.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes PiS mówił, że jest za utworzeniem korytarzy humanitarnych dla uchodźców, ale decyduje o tym rząd. Takiego rozwiązania domaga się bezskutecznie Episkopat. - Z jednej strony prezes mówi, że nie ma nic do tego, bo to decyzja rządu, a z drugiej strony wiemy, że to prezes o wszystkim decyduje – komentowała Augustyn. - Postawa chrześcijańska polega na tym, że trzeba pomagać innym – dodała.

Augustyn powiedziała, że tematu przymusowej relokacji uchodźców już nie ma, m.in. dzięki sprzeciwowi Donalda Tuska.