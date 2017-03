Jan Grabiec: Polacy nie podzielają zdania PiS na temat Tuska

Piotr Zgorzelski: W genetycznym DNA PiS-u jest nieufność do obywatela

Rzecznik PO komentował kolejny pomysł PiS, aby o wyborze prezydentów miast, burmistrzów i wójtów decydowała jedna tura wyborcza. - To jest pomysł skopiowany z wariantu węgierskiego – mówił Grabiec. Jego zdaniem ma to na celu seryjne wygrywanie wyborów.

Grabiec powiedział, że w takiej sytuacji opozycja powinna się zjednoczyć i stworzyć jedną wspólną listę. - Mamy KOD, niezależnych samorządowców – wymieniał Grabiec.

Nowoczesna jest na to gotowa? - Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale jesteśmy cierpliwi – odparł rzecznik PO.

Grabiec zauważył, że Nowoczesna współpracuje z Rafałem Dutkiewiczem, prezydentem Wrocławia, który nie będzie mógł już kandydować. PO już ogłosiła, że jej kandydatką w tym mieście będzie posłanka Alicja Chybicka. - Myślę, że te kuluarowe rozmowy będą dotyczyły oceny, kto ma lepszych kandydatów w danym miejscu – mówił Grabiec.

Mimo, że na razie została zablokowana tzw. ustawa warszawska, która ma przyłączyć do Warszawy ponad 30 okolicznych gmin, może być procedowana w przyszłości. - Prezes Jarosław Kaczyński kilka razy już powtarzał, że wróci do tej ustawy – mówił poseł Platformy. - Wprost z zapisów ustawy wynika, że nie chodzi o dobro mieszkańców Warszawy, ale o to, aby wygrał kandydat PiS – dodał.

Czy PO już się porozumiała z europosłem Jackiem Saryuszem-Wolskim? - Myślę, że Jacek Saryusz-Wolski musi się porozumieć sam ze sobą, jaką politykę chce prowadzić i z kim – mówił Grabiec. - Żaden z polityków PiS nie potwierdza, że Saryusz-Wolski będzie kandydatem na szefa Rady Europejskiej – dodał.

Według gościa wszystko co mówi PiS o pracy Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej nie przekonuje Polaków. - Ostatni sondaż mówi wyraźnie, że większość Polaków uważa, że Donald Tusk dobrze pełni swoją funkcję – mówił Grabiec. - Jak można nie głosować na swojego? - pytał.

- Prezes Kaczyński uwielbia zarządzać przez konflikt, co czasem się sprawdza w Polsce, ale w Europie już nie – oceniał Grabiec.

Prowadzący program zauważył, że ostatnio ociepliły się relacje polsko-niemieckie, czego dowodem jest wizyta Angeli Merkel w Polsce, a także wczorajsza jej rozmowa z premier Beatą Szydło. - Niestety, z tego co wiemy, ta wizyta Angeli Merkel zakończyła się fiaskiem – powiedział Grabiec. - Ujawnienie szczegółów rozmowy z Merkel to duża wpadka dyplomatyczna. Nie wiem czy po czymś takim jakiś polityk będzie chciał rozmawiać z prezesem Kaczyńskim.