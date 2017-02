Małgorzata Kidawa-Błońska: Mariusz Błaszczak powinien odejść

Kidawa-Błońska była pytana o wpis posła PO Roberta Kropiwnickiego, który po pojawieniu się informacji o wypadku z udziałem premier Beaty Szydło napisał na Twitterze: "Te patałachy w końcu kogoś zabiją i ogłoszą, że to był zamach". Czy wpis o takiej treści w takiej sytuacji był na miejscu? - Nie na miejscu jest to, że do tej sytuacji w ogóle doszło - odparła Kidawa-Błońska.

Posłanka PO podkreślała, że problemem nie są "złośliwości opozycji", ale sytuacja, w której w krótkim czasie dochodzi do kolejnego wypadku rządowej limuzyny. Jej zdaniem jest to dowodem na to, że obecny szef MSWiA Mariusz Błaszczak "nie sprawdza się w tej roli".

Błaszczakowi Kidawa-Błońska zarzuciła, że na konferencji po wypadku w Oświęcimiu "nie szukał rozwiązania, przyczyn, dlaczego wydarzył się ten wypadek, jakie były powody".

- Tylko przez 15 minut oskarżał poprzednią ekipę i generała, który już od wielu lat nie jest szefem BOR-u (chodzi o gen. Mariana Janickiego - red.) - przypomniała.

- Ja jestem za tym, żeby odwołać ministra Błaszczaka - podsumowała.

- Proszę zwrócić uwagę, że PiS rządzi 1,5 roku i cały czas, jeżeli zwraca się uwagę, że coś w mechanizmach ich rządzenia działa nieprawidłowo... "My tak, no może tak, ale Platforma..." Może czas, żeby wzięli odpowiedzialność za Polskę i zaczęli naprawdę, zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją - podkreśliła Kidawa-Błońska.