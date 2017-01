Borys Budka: Prezydent Andrzej Duda nie wytnie numeru PiS

Za co pan ceni szefa MSW Mariusza Błaszczaka? - Za poczucie humoru, bo tylko za to można go cenić – odpowiedział Budka. Jako przykład podał słowa ministra, który groził protestującym w Sejmie posłom 10 latami więzienia.

Budka mówił, że nie obawia się tych słów, bo PO nie złamała żadnych przepisów blokując sejmową mównicę. - Niech najpierw prokuratura się nami zajmie, to wtedy będzie reagować – powiedział poseł PO.

Dodał, że nadal możliwe jest blokowanie mównicy w Sejmie, jeśli PiS wróci do swoich wcześniejszych pomysłów. - Jeżeli marszałek Sejmu zamknąłby dostęp mediów do parlamentu, to wtedy znowu blokowalibyśmy mównicę – zapewniał Budka.

Prowadzący program Jacek Nizinkiewicz zauważył, że niegdyś marszałek Sejmu z PO Bronisław Komorowski również chciał ograniczyć dostęp mediów do parlamentu. - W przeciwieństwie do PiS, my słuchaliśmy państwa środowiska – powiedział Budka, dodając, że zmiany nie weszły w życie.

Budka mówił też, że marszałek Marek Kuchciński był przemiłym człowiekiem, ale w tej kadencji Sejmu się bardzo zmienił, dodatkowo złamał regulamin Sejmu.

Jak usłyszeliśmy PO będzie chciała postawić przed Trybunałem Stanu prezydenta, panią premier. - Mamy trzy lata na udowodnienie wyborcom, że warto nam zaufać – powiedział Budka, gdy prowadzący zauważył, że najpierw trzeba wygrać wybory.

- Niestety mimo tych kół ratunkowych, które rzucaliśmy PiS, Jarosław Kaczyński postanowił pójść na zwarcie i nieregulaminowo uchwalono budżet – oceniał Budka.

Poseł PO uważa, że zanim ustawa budżetowa powinna trafić do Trybunału Konstytucyjnego, najpierw TK powinien rozpatrzyć wniosek PO dotyczący tego czy nowa prezes sądu została wybrana legalnie. To była odpowiedź na słowa lidera Nowoczesnej, który apelował do Platformy, by poparła jego wniosek. - Myślę, że to tak jak bywa z szorstką przyjaźnią: raz jest lepiej, raz gorzej – Budka oceniał relacje PO i Nowoczesnej. - Musimy być razem, współpracować i tylko zjednoczona opozycja ma szanse wygrać z PiS. W tej chwili nie ma szans na wcześniejsze wybory. Wybory będą dla opozycji właściwe, gdy będzie wzajemne zrozumienie.

- Bycie anty PiS nie wystarczy. Do końca tego półrocza będziemy w każdym polskim powiecie – mówił Budka. PO ma zamiar jeździć po Polsce i przekonywać obywateli, by na nią zagłosowali.

Zdaniem Budki nie doszło do złamania prawa w sytuacji, którą podważa minister Zbigniew Ziobro. Prokurator Generalny złożył do TK wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją uchwały Sejmu z 2010 r. o wyborze trzech sędziów TK.

Czy prezydent podpisze ustawę budżetową? - Nie po to było wczoraj spotkanie posłów z prezydentem Andrzejem Dudą, żeby wyciął im teraz numer i nie podpisał ustawy budżetowej – skomentował Budka.