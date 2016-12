Antoni Mężydło: Decyzja PiS to nie rewanżyzm

Co poseł Antoni Mężydło robił 14 grudnia 1981 roku? - Tego dnia już się ukrywałem. Nie zostałem internowany, bo mieszkałem na stancji w Lublinie. Konspiracja nie wychodziła nam na początku, podobnie jak władzy wprowadzenie stanu wojennego. Gdy pojawili się w zarządzie regionu w Lublinie to pozrywali np. firanki, a zostawili powielacze, które później udało się wynieść - powiedział polityk.

Co stało się przez 35 lat, że Polacy są tak mocno podzieleni? - Dzisiaj już nie ma w Sejmie partii, która broniłaby stanu wojennego, a nadal nie udało się przyjąć wspólnej uchwały. To jest porażające.

- Wczorajsze demonstracje to były mobilizacje elektoratów, m.in. PiS-u. To była manifestacja polityczna. Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego zawsze jest wydarzeniem politycznym. Myślę, że źle się stało, że nie potrafimy zasypywać podziałów nawet w przypadku rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, co wszyscy oceniają negatywnie - dodał.

Ryszard Petru komentując zapowiedź odebrania stopni generalskich Czesławowi Kiszczakowi i Wojciechowi Jaruzelskiemu, powiedział, że to jest "rewanżyzm" ze strony Prawa i Sprawiedliwości. - Tu nie ma rewanżyzmu. Uważam, że nic złego się nie stanie, a nawet powinni zostać pozbawieni tych stopni znacznie wcześniej, żeby to było realne, a nie tylko symboliczne. Byłby to element rozliczenia stanu wojennego - ocenił Mężydło.

Czy mają pokrycie w rzeczywistości hasła, która padały wczoraj na marszu KOD, mówiące o tym, że obecnie wolność obywateli jest ograniczana? - Ruchy wykonywane przez Jarosława Kaczyńskiego idą w złą stronę. To nie jest zlikwidowanie wolności słowa lub demokracji, ale jest to ograniczenie. Wiem również, że swobody obywatelskie przeszkadzają każdej partii rządzącej. Dobrze, że społeczeństwo się mobilizuje przez takim ograniczeniem - powiedział poseł PO.

Stanisław Piotrowicz wytłumaczył się z zarzutów, które mu postawiono? - Według mnie kręci i mataczy. Na pewno nie grzeszy również skromnością, bo chwali się rzeczami, których nie robił. Ta cała sytuacja zaszkodzi PiS-owi - ocenił Mężydło.