RZECZoPOLITYCE Król: O Śląsku pamięta się przed wyborami

Poseł PO komentował sytuację z zatrzymaniem Józefa Piniora, gdy CBA przyszło do jego domu o 6 rano, aby go zatrzymać. - Zakładamy, ze coś niepokojącego się dzieje – mówił poseł. - Mariusz Kamiński i Zbigniew Ziobro zaczęli wykorzystywać służby specjalne przeciwko opozycji – dodał.

Według gościa sprawę można było rozwiązać w inny sposób. - Wystarczyło wezwać Józefa Piniora, żeby odpowiadał z wolnej stopy – mówił Król. - Mam nadzieję, że będzie mógł liczyć na sprawiedliwy proces.

Król mówił, że skoro działania operacyjne wobec Piniora i prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej rozpoczęły się w poprzedniej kadencji, to oznacza, że służby dobrze wykonywały swoją pracę.

- Postępowania zostały wszczęte w poprzedniej kadencji pewnie dlatego, że ktoś złożył takie zawiadomienie – komentował poseł PO. - Za rządów PO nikt nie przychodził o 6 rano do osób uchodzących za uczciwe, wobec których nie było wątpliwości, że będą się ukrywać – dodał.

Poseł wskazywał, że sąd odmówił zatrzymania Piniora, co ma swoją wymowę. - Po decyzji sądu widać, że decyzja o zatrzymaniu była bezpodstawna – mówił Król.

Gość komentował również uchwaloną ostatnio ustawę o zgromadzeniach, która daje pierwszeństwo do manifestacji rządowi i Kościołowi. - Ta ustawa świadczy o tym, ze władza boi się swoich obywateli – mówił. - Jeżeli ogranicza się prawo do protestów, to jest to działanie niezgodne z konstytucją.

- Pierwsza jest władza, na drugim miejscu Kościół, a dopiero dalej obywatele. Pytanie, czy to obywatele czy poddani – kontynuował Król.

Mieszkający na Śląsku poseł mówił, że w kampanii wyborczej PiS mówił co innego na temat kopalń niż obecnie. - Jest to przytyk do wszystkich rządów, że o Śląsku pamięta się tylko przed wyborami – mówił Król. - Dzisiaj mówi się o likwidacji siedmiu kopalń. Pani premier Beata Szydło obiecywała, że nie będą zamykane kopalnie – dodawał.

- Spotkajmy się na Śląsku, porozmawiajmy, nie zmuszajmy górników do tego, żeby przyjechali do Warszawy z kilofami – mówił o sytuacji wokół górnictwa poseł PO.