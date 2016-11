RZECZoPOLITYCE Neumann: Pomysły PiS rodem z Kim Ir Sena

Sondaże od wielu miesięcy są stabilne, PiS oscyluje wokół swojego poziomu wyborczego, a PO i Nowoczesna zamieniają się miejscami na poziomie 16-19 procent. Ale teraz sondaże nie mają znaczenia, będa miały przed wyborami - mówił Sławomir Neumann.

- Co jest dziwnego po wyborach, to relatywnie niski poziom poparcia dla PiS, premia za zwycięstwo zwykle dawała górkę w sondażach. PiS tego nie ma, styl rządzenia zniechęcił Polaków do PiS - uważa gość Zuzanny Dąbrowskiej.

- Gabinet cieni to recenzent obecnego rządu, będziemy dziś dyskutować o kolejnych ekspertach, którzy mogliby do niego dołączyć. Będziemy na bieżąco monitorować i recenzować poszczególnych ministrów rządu PiS i proponować relatywne rozwiązania.

Sławomir Neumann podkreślał, że celem PO jest pokazanie, że jest poważną opozycją, i wciąż opozycją totalną, i ma poważne propozycje w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości.

Neumann przyznał, że sprawa reprywatyzacji gruntów w Warszawie i PO bardzo zależy, by ją wyjaśnić. Narzekał, że nieprawidłowości przypisuje się wyłącznie Platformie, nie biorąc pod uwagę innych ekip. Sprawę powołania komisji wyjaśniającej reprywatyzacyjne decyzje uznał za sięganie do reliktów przeszłości, gdy za czasów wczesnego PRL sięgano po takie metody.

- PiS centralizuje wszystko i za wroga uważa wszystkie miejsca, w których nie ma wpływu - sam pomysł scentralizowania organizacji pozarządowych brzmi jak rodem z czasów Kim Ir Sena - mówił poseł PO. - Goście w PiS rozumieją organizacje pozarządowej tylko jako wielkie organizacje typu WOŚP. Tymczasem OSP, tysiące małych organizacji pomagających dzieciom, zwierzętom ludzie zaangażowani w działalność obywatelską - to w nich uderza ta decyzja - mówił Neumann.