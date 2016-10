Lech Wałęsa na konwencji PO: Chcę wam pomóc

Wałęsa skrytykował Platformę za to, że za czasów swoich rządów "w telewizji codziennie minister nie tłumaczył co robi rząd". - Oddaliście pola na demagogię, populizm - stwierdził. Dodał, że gdyby rząd "o wszystkim informował" to "grupa demagogów i populistów nie miałaby żadnej szansy".

- Demokracja to piękny system, ale demokracja to rywalizacja. Niektórzy mówią: wojna każdego z każdym. Tylko jeden warunek - to musi być wszystko w żelaznych ramach prawa - podkreślił były prezydent.

- Zacznijcie reformowanie od reformowania prawa - apelował Wałęsa. I wzywał do napisania prawa, które nie pozwoli na pomówienie nikogo więcej niż raz.

- Macie straszliwą odpowiedzialność, nie możecie się od niej uchylić, bo historia wam nie daruje. Jesteście największą siłą i musicie się wziąć do roboty - mówił były prezydent.

Wałęsa wspominał też, że kiedy "jego pokolenie odzyskało wolność dla Polski warunki były straszliwe. - W samej Polsce stało ponad 200 tys. żołnierzy Sowieckich, naokoło ponad milion. I silosy z bronią nuklearną - podkreślał.

- Mówiono nam: Czy nie widzicie tych sił? Nie macie żadnej szansy. Ale paru ludzi uważało, ze musi być jakaś szansa. Żeby nie popełnić błędu pytaliśmy wielkich tego świata: prezydentów, premierów, a nawet królów: czy jest szansa, by wyrwać się z komunizmu. Żaden nie dawał nam najmniejszych szans - wspominał.





- Po co o tym mówię? I dziś słyszę głosy, że nie mamy szans odzyskać porządnej wolności, albo że nie mamy szansy zbudować jedności europejskiej. Kiedy mówią przy mnie: a czy pamiętacie, że już kiedyś mi tak mówiliście? Polak potrafi - podkreślił.