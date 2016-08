Sławomir Neumann o aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie

Kukiz'15 chce, by powstała komisja śledcza ds. reprywatyzacji

Petru zaapelował do partii o wspólne rozwiązanie dot. reprywatyzacji

Neumann jest zdania, iż prezydent stolicy "zachowała się w tej sprawie bardzo otwarcie". W piątek Gronkiewicz-Waltz zdymisjonowała trzech urzędników odpowiedzialnych za procesy reprywatyzacyjne w Warszawie i rozwiązała Biuro Gospodarki Nieruchomościami.

Neumann uważa, że zarzuty stawiane Gronkiewicz-Waltz m.in. przez PiS to element "bitwy warszawskiej" i "akcja polityczna". Ze swojej strony zapewnił, że PO "chce wyjaśnić wszystko na 100 proc.".

Poseł PO stwierdził jednocześnie, że Platforma będzie bronić wiceprzewodniczącej partii.

Tymczasem poseł Nowoczesnej Adam Szłapka apelował do PO, by "sprawy nie zamiatać pod dywan". Szłapka wezwał stołeczny ratusz do ujawnienia wszystkich dokumentów w tej sprawie.

Nieprawidłowości przy reprywatyzacji miały mieć miejsce m.in. przy przekazywaniu działki przy Chmielnej 70 wartej ok. 150-160 milionów złotych.

Politycy PO wielokrotnie podkreślali, że - w ich opinii - PiS chce wykorzystać nieprawidłowości przy reprywatyzacji, by wprowadzić zarząd komisaryczny w Warszawie.