Pensja na konto tylko na wniosek lub za zgodą pracownika

- Czy mogę nakazać pracownikowi założenie rachunku bankowego, na który miałoby wpływać jego wynagrodzenie za pracę, tłumacząc mu, że taka niepisana polityka obowiązuje w firmie? – pyta czytelnik.

Art. 86 § 3 k.p. normujący ogólną regułę przekazywania środków finansowych do rąk własnych pracownika przewiduje od niej również dwa wyjątki. Mianowicie obowiązek wypłaty pensji może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika (m.in. przelewem bankowym czy przekazem pocztowym), jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub etatowiec uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie (forma pisemna przewidziana jest tylko dla celów dowodowych) >patrz wzór wniosków.

Termin spełnienia świadczenia jest wówczas zachowany, jeżeli pracownik uzyskał możliwość dysponowania środkami finansowymi w dniu przewidzianym na wypłatę wynagrodzenia. Nie można jednak obciążyć pracodawcy odpowiedzialnością za to, że pracownik – z własnej woli – nie odebrał pensji w ustalonym miejscu i czasie.

Przekaz lub depozyt

W takiej sytuacji pracodawca ma dwa wyjścia. Po pierwsze może wysłać pieniądze przekazem pocztowym na adres zamieszkania etatowca wynikający z akt osobowych. To ryzykowne rozwiązanie, bo może się narazić na zarzut, że należność trafiła do rąk osoby nieuprawnionej. Po drugie pracodawca może złożyć pieniądze do depozytu sądowego. Należy podkreślić, że ważne złożenie do depozytu sądowego (tzn. pisemne zawiadomienie pracownika o jego dokonaniu przez pracodawcę) ma takie same skutki, jak spełnienie należności. Ponadto pracownik ma obowiązek zwrócić pracodawcy koszty złożenia depozytu. Natomiast przy wysyłce pensji za pośrednictwem listonosza, etatowiec ponosi koszty przesyłki tylko wtedy, gdy pracodawca zastosował ten sposób zapłaty na jego wniosek.

Zasadniczo do rąk

Co do zasady pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić prośby pracownika o przekazywanie mu poborów w inny sposób niż do jego rąk. To zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Wydaje się, że akceptacja takiego wniosku jest możliwa np. w sytuacji, gdy zainteresowany przez dłuższy czas poddawany jest hospitalizacji i prosi o przekazanie pieniędzy pocztą na adres wskazanego członka rodziny.

Natomiast pracodawca nie ma prawa polecić etatowcowi, aby ten założył rachunek bankowy, na który miałaby wpływać jego pensja. Nie ma znaczenia, czy innym pracownikom wypłaca wynagrodzenie właśnie w taki sposób (zakładając, że nie wynika to z układu zbiorowego pracy).

Zmiana zdania

W świetle wyroku Sądu Najwyższego z 21 lutego 2002 r. (I PKN 917/00) „pracownik może cofnąć zgodę na wypłacanie wynagrodzenia za pracę w inny sposób niż w formie pieniężnej do jego rąk lub zmienić dyspozycję w tym zakresie i takie zachowanie nie narusza obowiązku lojalności wobec pracodawcy". Natomiast w wyroku z 24 września 2003 r. (I PK 324/02) SN podniósł, że „wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę (art. 86 § 3 k.p.) ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne (art. 9 § 2 k.p.)".

podstawa prawna: art. 86 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

Autorka jest adwokatem