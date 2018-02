Pjongczang: Norweska reprezentacja zamówiła 15 tys. jajek

Norweska ekipa w Pjongczangu zaliczyła doœć nietypowš wpadkę. Przez błšd w tłumaczeniu kucharze reprezentacji kraju otrzymali 15 tysięcy jajek, zamiast zamówionych 1500 sztuk.

Szef kuchni Norwegów, Stale Johansen przyznał, że do błędu doszło przez internetowego tłumacza Google Translate, którego użyto do przygotowania listy potrzebnych składników. - Przyjechał do nas samochód w połowie zapakowany jajkami. Na całe szczęœcie, udało się oddać większoœć - powiedział Johansen. - Byliœmy mocno zaskoczeni, kiedy przynieœli tyle jajek do naszej kuchni. Nie było końca. Coœ niesamowitego - dodał.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Reprezentacja Norwegii, która na igrzyskach w Korei Południowej ma swoich kucharzy, oddała już 13500 jajek. Szef kuchni uspokaja, że sportowcy z pewnoœciš nie będš narzekać na ich brak. - Omlety, jajka sadzone, jajka gotowane czy jajecznica z łososiem. To znajdzie się w menu - podkreœlił Johansen.

Jak powiedział szef kuchni norweskiej reprezentacji, cały zespół kucharzy będzie ciężko pracować podczas igrzysk. - Będziemy wydawać jedzenie praktycznie przez cały dzień. Od godziny 8:30 do prawie 2 w nocy - powiedział.