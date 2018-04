Ostatnia kolejka bez systemu VAR

W sobotę ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. Bez systemu VAR, który przez całe rozgrywki wspierał sędziów.

Polska piłka to jednak kuriozum. Gdy będzie się decydować, kto awansuje do grupy mistrzowskiej, a kto zostanie skazany na walkę o utrzymanie, sędziowie nie będš mogli korzystać z systemu wideoweryfikacji VAR. Cały sezon trwała dyskusja i chociaż powtórki wywołujš emocje i kontrowersje, to jednak większoœć obserwatorów się zgadza, że VAR jest potrzebny.

Tymczasem w decydujšcym momencie sędziowie – przyzwyczajeni od kilkunastu miesięcy do pomocy – znów zostanš sami ze swoimi wštpliwoœciami.

W Polsce sędziowie VAR, oglšdajšcy mecz na kilku monitorach, majšcy dostęp do powtórek i będšcy w łšcznoœci z arbitrem głównym, podczas spotkania znajdujš się w specjalnym wozie zaparkowanym przy stadionie. Takie wozy od stycznia sš cztery, a tymczasem w ostatniej kolejce – zgodnie z regulaminem – wszystkie mecze (osiem) odbywajš się o tej samej porze.

Na poczštku sezonu, gdy jeszcze nie było czterech samochodów VAR, tylko dwa, nie na wszystkich spotkaniach system wspomagał sędziów, były mecze bez wideoasystentów. Tym razem postanowiono jednak, że zamiast wysłać wozy chociaż na cztery mecze, wszystkie zostanš w garażach.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek próbował jeszcze w œrodę rozbić ostatniš kolejkę na dwa dni. Przede wszystkim wbrew kibicom, którzy mieli już kupione bilety i poczynione plany na weekend (telewidzom zdecydowanie łatwiej byłoby się dostosować do takiej nagłej zmiany).

Gdyby faktycznie cztery mecze rozegrano w sobotę, a cztery w niedzielę, wozy VAR mogłyby obsłużyć komplet spotkań. Do realizacji tego pomysłu wzięto się jednak zdecydowanie za póŸno.

Dlaczego zdecydowano, że skoro nie da się kolejki rozłożyć na dwa dni, wideopomocy nie otrzyma nikt?

PZPN argumentuje, że nie ma wystarczajšco dużo sędziów, a tylko zawodowi arbitrzy (jest ich w Polsce dziewięciu) majš uprawnienia i zostali przeszkoleni w obsłudze VAR. Gdyby wszyscy mieli zasišœć w wozach, zostałoby tylko pięciu do poprowadzenia meczów.

Ta argumentacja nie trzyma się kupy, gdyż w każdej kolejce obsadę uzupełniajš sędziowie amatorzy.

W zeszłym sezonie utrzymanie Arce Gdynia zapewnił w meczu z Ruchem Chorzów Rafał Siemaszko, który w bezczelny sposób rękš skierował piłkę do siatki. W sobotę Arka będzie toczyć korespondencyjny pojedynek z Zagłębiem Lubin o awans do grupy mistrzowskiej.

Sobota, wszystkie mecze o godzinie 18.00 – Multiliga w Canal+ Sport

Cracovia – Zagłębie Lubin (Eurosport), Jagiellonia – Wisła Płock (nSport+), Lech Poznań – Górnik Zabrze (Canal+), Lechia Gdańsk – Arka Gdynia (Canal+ Now), Legia Warszawa – Pogoń Szczecin (Canal+ Family), Piast Gliwice – BBT Nieciecza, Sandecja Nowy Sšcz – Wisła Kraków, Œlšsk Wrocław – Korona Kielce.