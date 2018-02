Klopp: Zapłaciłbym rekordową karę, gdybym powiedział co myślę

Menadżer Liverpoolu Juergen Klopp po meczu Tottenham - Liverpool zakończonym remisem 2:2 - odmówił komentarza na temat rzutu karnego dla Tottenhamu w 95. minucie, dzięki któremu "Koguty" wywalczyły punkt.

Sędzia zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego po tym jak Virgil van Dijk zaatakował wœlizgiem w polu karnym Erika Lamelę. Zdaniem wielu komentatorów rzut karny był w tej sytuacji problematyczny.

Klopp po meczu mówišc o całej sytuacji stwierdził, że w pierwszej połowie "było wiele starć, wiele momentów, kiedy sędzia mógł podyktować rzut wolny". - Ale sędzia zachował się tak, jakby mówił "dziœ jest gra, w której jest to dozwolone" a potem najlżejsze potršcenie w całym meczu rozstrzygnęło o jego losach - powiedział szkoleniowiec Liverpoolu.

- Nie chodzi o karnego, chodzi o całš sytuację. Jestem zły, ale nic nie zmienię, więc co powinienem zrobić? Trafić na czołówki gazet? Zostać ukaranym? Zapłacić grzywnę? Gdybym powiedział co myœlę, sšdzę, że zapłaciłbym najwyższš karę w historii piłki nożnej. To byłoby bez sensu - stwierdził Klopp.

Szkoleniowiec podkreœlił również, że w takiej fazie meczu karne gwiżdże się tylko wtedy, gdy się jest co do tego na 100 proc. pewnym.

- Nie zmienię tego, muszę to zaakceptować. Ale naprawdę ciężko to przyjšć - przyznał Klopp.

Angielska Federacja Piłkarska (FA) zazwyczaj surowo karze arbitrów, którzy komentujš pracę sędziów.

Liverpool po 26 meczach ma 51 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli Premier League. Tottenham jest pišty i traci do Liverpoolu dwa punkty.