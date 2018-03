Oscary 2018: Pełna lista zwycięzców

Przedstawiamy pełnš listę laureatów tegorocznych Oscarów.

Oscary 2018, laureaci:

Najlepszy film roku: "Kształt wody"

Najlepszy reżyser: Guillermo del Toro ("Kształt wody")

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Frances McDormand ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri")

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Gary Oldman ("Czas mroku")

Najlepszy aktor drugoplanowy: Sam Rockwell ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri")

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Allison Janney ("Jestem najlepsza. Ja, Tonya")



Najlepszy film nieanglojęzyczny: "Fantastyczna kobieta"

Najlepszy film animowany: "Coco"

Najlepszy film dokumentalny: "Ikar"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: "Heaven is a Traffic Jam on the 405"

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski: "The Silent Child"

Najlepszy scenariusz oryginalny: "Uciekaj!"

Najlepszy scenariusz adaptowany: "Tamte dni, tamte noce"

Najlepsza charakteryzacja: "Czas mroku"

Najlepsze kostiumy: "Nić widmo"

Najlepszy montaż dŸwięku: "Dunkierka"

Najlepszy dŸwięk: "Dunkierka"

Najlepszy montaż: "Dunkierka"

Najlepsza scenografia: "Kształt wody"

Najlepsza muzyka: "Kształt wody"

Najlepsza piosenka: "Remember Me" ("Coco")

Najlepszy krótkometrażowy film animowany: Dear basketball

Najlepsze efekty specjalne: "Blade Runner 2049"

Najlepsze zdjęcia: "Blade Runner 2049"