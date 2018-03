10 oscarowych wpadek

Przed nami kolejna gala oscarowa. W wieloletniej historii wydarzenia, wielokrotnie dochodziło do wpadek, które zapadły w pamięć.

Rok 1934

Podczas ceremonii rozdania Oscarów w 1934 roku, Will Rogers, który otwierał kopertę ze zwycięzcš w kategorii Najlepszy Reżyser, krzyknšł: „chodŸ i weŸ jš, Frank”. Frank Capra, myœlšc, że nagroda została przyznana jemu, ruszył, aby odebrać statuetkę. Oscara dostał jednak Frank Lloyd, za film „Kawalkada”.

Rok 1973

Podczas 45. ceremonii wręczenia Oscarów Marlonowi Brando przyznana została nagroda dla Najlepszego Aktora Pierwszoplanowego. Aktor nie przyszedł jednak na galę, chcšc zwrócić uwagę na dyskryminację Indian przez hollywoodzkie œrodowisko filmowe. W jego imieniu nagrodę odebrała Sacheen Littlefeather z plemienia Apaczów. Gdy póŸniej okazało się, że kobieta jest tak naprawdę aktorkš, œrodowisko oskarżyło Brando o hipokryzję.

Rok 1974

Podczas gali w 1974 roku, gdy David Nivem miał ogłosić, że film „Żšdło” otrzymał statuetkę w kategorii Najlepszy Film, na scenie pojawił się nagi mężczyzna. - Ten mężczyzna jest w stanie wywołać œmiech jedynie pokazujšc swojego małego - skomentował aktor. Jak się okazało, mężczyznš był komik Robert Opel. Oficjalnie informowano o tym, że Opel dostał się na scenę, podajšc się za dziennikarza. Wielu uważa jednak, że wszystko było wyreżyserowane.

Rok 1992

Podczas gali oscarowej w 1992 roku, statuetkę w kategorii Najlepszy Aktor Drugoplanowy otrzymał Jack Palance za film „Sułtani westernu”. Aktor chciał udowodnić publicznoœci, że nie jest jeszcze staruszkiem. Na scenie wykonał wówczas serię pompek. Podczas przemówienia opowiedział także kilka sproœnych dowcipów oraz obraził swojego kolegę z planu i prowadzšcego galę, Billy’ego Crystala. Przemówienie Palance’a uznawane jest przez wielu za najbardziej ekscentryczne w historii.

Rok 1998

W 1998 roku, podczas 70. ceremonii wręczenia Oscarów, statuetkę w kategorii Najlepszy Reżyser otrzymał James Cameron za film „Titanic”. Przemówienie, które wygłosił reżyser jest do dziœ uznawane za jedno z najbardziej megalomańskich w historii. - Jestem królem œwiata - powiedział wówczas Cameron. Jego słowa wzbudziły kontrowersje oraz nieprzychylne opinie w œwiecie kina.

Rok 1999

Podczas 71. gali rozdania Oscarów Roberto Benigni otrzymał nagrodę w kategorii Najlepszy Aktor Pierwszoplanowy. Jego zaskoczenie sprawiło, że przemówienie wyszło doœć specyficzne. Aktor bardzo zaprezentował się bardzo emocjonalnie, energicznie i radoœnie, nie mogšc powstrzymać swojej radoœci. Choć zebrani w Dolby Theatre goœcie byli zaskoczeni, z entuzjazmem przyjęli przemówienie aktora.

Rok 2003

W roku 2003, podczas oscarowej gali, największy triumf œwięcił „Pianista” Romana Polańskiego. Statuetkę dla Najlepszego Aktora Pierwszoplanowego otrzymał wówczas Adrien Brody. Szczęœliwy aktor, odbierajšc nagrodę, nie mógł powstrzymać emocji. Przyjmujšc statuetkę od Halle Berry, namiętnie pocałował aktorkę.

Rok 2013

W roku 2013 galę oscarowš prowadził komik i aktor Seth MacFarlane. Mężczyzna nie został jednak dobrze zapamiętany jako gospodarz. le odebrały go głównie aktorki, gdyż w jednym ze swoich występów zaœpiewał piosenkę o tytule „We saw your boobs", co w wolnym tłumaczeniu znaczy „widzieliœmy twoje piersi”. Zachowanie zostało uznane za bardzo seksistowskie.

Rok 2013

Gala oscarowa w 2013 roku przeszła do historii nie tylko ze względu na gospodarza, ale także z powodu pecha Jennifer Lawrence. Aktorka, która otrzymała wówczas nagrodę dla Najlepszej Aktorki Pierwszoplanowej za film „Poradnik pozytywnego myœlenia”, przewróciła się na schodach prowadzšcych na scenę. Lawrence żartowała póŸniej, że publicznoœć klaszcze tylko dlatego, że jest im jej żal.

Rok 2017

Podczas gali w 2017 roku, doszło do wpadki, które na długo zapadnie w pamięci œrodowiska filmowego. Ogłaszajšc zwycięzcę w kategorii Najlepszy Film, wręczajšcy statuetkę Warren Beatty wyjšł kartkę z koperty, a towarzyszšca mu Faye Dunaway krzyknęła: "La La Land"! Gdy twórcy i obsada filmu zebrali się na scenie, aby podziękować za wyróżnienie, okazało się, że doszło do pomyłki. Beatty podszedł do mikrofonu jeszcze raz i wyjaœnił, że otrzymał nie tę kopertę. Okazało się, że otrzymał wyniki w kategorii Najlepsza Aktorka, a na kartce widniał napis "Emma Stone - La La Land”. Ostatecznie Najlepszym Filmem okazał się być „Moonlight”.

