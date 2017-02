Filmy recenzowane przez "Rzeczpospolitą" i nominowane do Oscarów

Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbędzie się 26 lutego w Dolby Theatre w Hollywood. Miesiąc temu poznaliśmy nominacje w dwudziestu czterech kategoriach.

Na portalu rp.pl przypominamy recenzowane przez "Rzeczpospolitą" filmy, które mają szanse na oscarowe statuetki:

"La La Land"

Historia Mii i Sebastiana, dwojga zakochanych, których znajomość zostanie poddana próbie przez okrutne mechanizmy rządzące fabryką gwiazd, podbija serca widzów i recenzentów na całym świecie. Film twórcy "Whiplasha" Damiena Chazella zdobył na początku stycznia siedem Złotych Globów w najważniejszych kategoriach. Na swoim koncie ma też czternaście nominacji do Oscara, w tym w kategoriach najlepszy film, reżyser, scenariusz, zdjęcia, a odtwórcy głównych ról Emma Stone i Ryan Gosling mają szanse na statuetki w kategoriach aktorskich.

Zobacz zwiastun filmu "La La Land":

Czytaj recenzję filmu "La La Land":

Stare pomysły i melodie

"Moonlight"

Jeden z najciekawszych filmów roku. „Moonlight" Barry'ego Jenkinsa zasłużenie ma osiem szans na Oscara - napisała w recenzji Barbara Hollender.

Zobacz zwiastun filmu "Moonlight":

Czytaj recenzję filmu "Moonlight":

Różne oblicza Ameryki

"Przełęcz ocalonych"

To historia Desmonda Dossa, który istniał naprawdę. Był pierwszym w historii conscientious objectorem, czyli człowiekiem odmawiającym aktywnej służby wojskowej ze względu na przekonania, który został odznaczony amerykańskim Medalem Honoru. Na linii frontu pracował jako sanitariusz, ratując rannych żołnierzy. Film Mela Gibsona ma sześć nominacji do Oscara. Obraz zrecenzowali w "Rzeczpospolitej" Małgorzata Piwowar i Jacek Marczyński.

Zobacz zwiastun filmu "Przełęcz ocalonych":

Czytaj recenzję filmu "Przełęcz ocalonych":

Męstwo i kicz

"Aż do piekła"

Twórcy filmu pokazują, że znane z westernów napady na banki mogą się zdarzać i dziś. Główne role w "Aż do piekła" grają Jeff Bridges i Chris Pine. Scenarzysta Taylor Sheridan, który ma na swoim koncie także scenariusz do "Sicario", ma szansę na Oscara. "Aż do piekła" ma również nominację w kategorii najlepszy film i montaż. O nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej powalczy też Jeff Bridges. O filmie pisał w "Rzeczpospolitej" Marek Sadowski.

Zobacz zwiastun filmu "Aż do piekła":

Czytaj recenzję filmu "Aż do piekła":

Banki kontra biedacy z Teksasu

"Elle"

To najnowszy film holenderskiego reżysera Paula Verhoevena, twórcy "Nagiego instynktu" i rozgrywającej się w Holandii w okresie II wojny światowej "Czarnej księgi". "Elle" to historia bezwzględnej dyrektor firmy produkującej gry wideo. Kobieta zostaje napadnięta w swoim domu przez nieznanego napastnika. Główną rolę w "Elle" zagrała francuska aktorka Isabelle Huppert. Za swoją kreację została nominowana w kategorii najlepsza aktorka. Barbara Hollender napisała w recenzji filmu, że Isabelle Huppert kocha ryzyko, czego dowodem jest jej odważna kreacja w filmie.

Zobacz zwiastun filmu "Elle":

Czytaj recenzję filmu "Elle":

Gra z gwałcicielem

"Jackie"

Chilijski reżyser Pablo Larrain pokazuje kilka dni z życia Jacqueline Kennedy tuż po zamachu na jej męża, prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Fitzgeralda Kennedy'ego.

W rolę byłej pierwszej damy USA, przez wielu postrzeganej jako ikonę mody, wcieliła się Natalie Portman. Aktorka została przez Amerykańską Akademię Filmową nominowana w kategorii aktorka pierwszoplanowa.

To nie jedyna oscarowa nominacja dla "Jackie". Film ma również szansę na statuetkę za najlepszą muzykę i kostiumy.

Najtrudniejsze dni w życiu Jacqueline Kennedy to w „Jackie" coś więcej niż materiał na oscarową rolę - pisze w recenzji Barbara Hollender.

Zobacz zwiastun filmu "Jackie":

Czytaj recenzję filmu "Jackie":

"Jackie". Intymna strona historii

"Boska Florence"

Wśród nominowanych do Oscara aktorek i w tym roku nie zabrakło Meryl Streep. Laureatka trzech Oscarów ma szansę na kolejną statuetkę za rolę Florence Foster Jenkins w filmie Stephena Frearsa. "Boska Florence" dostała też nominację do Oscara za kostiumy.

Amerykańska aktorka genialnie gra najgorszą śpiewaczkę świata - napisał w recenzji filmu Jacek Marczyński.

Zobacz zwiastun filmu "Boska Florence":

Czytaj recenzję filmu "Boska Florence":

Świetny fałsz Meryl Streep

"Toni Erdmann"

To historia Winfrieda, który przyjeżdża do Bukaresztu, by odwiedzić swoją córkę - pracownicę rumuńskiej korporacji. Mężczyźnie towarzyszy jego ekscentryczne alter ego o nazwisku "Toni Erdmann".

Austriacko-niemiecko-rumuńska koprodukcja w reżyserii Maren Ade otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Reżyserka w rozmowie z Barbarą Hollender mówiła na łamach "Rzeczpospolitej" o kobietach sukcesu i różnicach między ideami młodych i starszych Niemców.

Zobacz zwiastun filmu "Toni Erdmann":

Czytaj wywiad z Maren Ade, reżyser filmu "Toni Erdmann":

"Toni Erdmann". Kod korporacji

W nocy z niedzieli na poniedziałek zapraszamy na rp.pl na relację na żywo z gali rozdania Oscarów. Zachęcamy również do śledzenia naszej strony o Oscarach: www.rp.pl/oscary