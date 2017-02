Gala oscarowa – ważniejsze wyniki czy blichtr

Sondaż dla rp.pl: Czy wybierając się na film kierujesz się tym, czy został on nagrodzony Oscarem

W podziale na płeć to kobiety częściej interesują się strojami gwiazd (25 proc. vs 11 proc. mężczyzn). Mężczyźni częściej zainteresowani są wynikami konkursu (54 proc. vs 47 proc. kobiet).

Zainteresowanie wynikami oscarowej gali rośnie wraz z wiekiem – w grupie do 24. roku życia 46 proc. wskazało, że interesują ich wyniki, podczas gdy w grupie powyżej 50. roku życia – 54 proc.

- Koncentracja na wynikach konkursu jest też większa wśród badanych o wykształceniu wyższym (53 proc.) oraz wśród ankietowanych z miast do 20 tysięcy mieszkańców (57 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Eksperci przyznają, że gala wręczenia Oscarów nie jest już rankingiem filmów, kreacji filmowych. Zamieniła się w show sam w sobie. Gwiazdy o tym wiedzą, więc ubierają się i zachowują w sposób ekstrawagancki, mający budzić emocje.

