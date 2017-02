Oscary 2017: Relacja z ceremonii rozdania statuetek

Kliknij tutaj, aby odświeżyć relację

Na czerwonym dywanie - Hale Berry

Była już mowa o Meryl Streep - przypomnijmy więc, że choć Streep jest obsypywana nominacjami to najwięcej indywidualnych statuetek zdobyła jak dotąd Katharine Hepburn.

Wypatrzyliśmy też Scarlett Johanson.

Jest też Casey Affleck - nominowany do Oscara za najlepszą rolę męską w filmie "Manchester by the sea"

Zerkamy na czerwony dywan - a tam Alicia Vikander.

Dziś oczy wielu osób będą zwrócone na nią. Nie tylko dlatego, że Meryl Streep powiększyła liczbę oscarowych nominacji do 20 i ma szansę na czwartą indywidualną statuetkę. Wiele osób czeka na to co Meryl Streep powie, jeśli pojawi się na scenie. I czy w czasie swojej przemowy użyje nazwiska "Trump".

A tymczasem na galę przybyła już nominowana w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa Octavia Spencer.

Oscary zostaną w tym roku przyznane po raz 89. Po raz pierwszy przyznano je w 1929 roku. Wówczas całą imprezę obserwowało... 270 osób, które musiały zapłacić po 5 dolarów za udział w trwającej 15 minut ceremonii. Statuetkę dla najlepszego filmu zdobyły "Skrzydła", najlepszym aktorem został Emil Jannings (za role w "Ostatnim rozkazie" i "Niepotrzebnym człowieku"), a najlepszą aktorką - Janet Gaynor (za role w "Siódmym niebie", "Aniele ulicy" i "Wschodzie Słońca").

A tymczasem na czerwonym dywanie pojawiają się pierwsze gwiazdy: oto Kirsten Dunst i Jackie Chan. Temu ostatniemu towarzyszą pluszowi znajomi.

W zeszłym roku największym wygranym oscarowej gali był film "Zjawa" i Leonardo DiCaprio, który zdobył pierwszą w swojej karierze statuetkę. Największym przegranym był natomiast "Marsjanin" - mimo 7 nominacji nie zdobył ani jednej statuetki.

Przypomnijmy sobie oscarową rolę DiCaprio...

...oraz zmagania Matta Damona na Czerwonej Planecie. Oscara nie dostał, ale na Ziemię zdołał wrócić.

"La La Land" może też dołączyć do grona filmów, które zdobyły statuetki we wszystkich najbardziej prestiżowych kategoriach (film, reżyseria, scenariusz, główna rola męska i kobieca). Na tej liście jak dotąd znalazły się:

Ich noce (1935)

Lot nad kukułczym gniazdem (1976)



Milczenie owiec (1992)

Z kolei najwięcej statuetek (po 11) zdobyły jak dotąd trzy filmy:

Ben Hur

Titanic

Władca Pierścieni: Powrót króla - ten film, jako jedyny w tym gronie, "zamienił" na Oscary wszystkie zdobyte nominacje.



"La La Land" nominowano w 14 kategoriach - to oznacza, że film ten już wyrównał rekord największej liczby oscarowych nominacji. Dwa inne filmy, które zdobyły tyle samo nominacji to:

Titanic (1998 rok)



Wszystko o Ewie (1951 rok)



Zdaniem bukmacherów faworyt tegorocznych Oscarów jest tylko jeden - i jest nim "La La Land". Firma UniBet za złotówkę postawioną na zwycięstwo tego filmu w kategorii Najlepszy film płaci jedynie 1,08 zł. Dla porównania stawiając na zwycięstwo "Moonlight" w tej kategorii można za złotówkę otrzymać 6,5 zł. Innymi słowy "La La Land" jest murowanym faworytem do najbardziej prestiżowego Oscara. Czy te przewidywania się sprawdzą?

Fot.: PAP/EPA

I wreszcie najważniejsza kategoria: najlepszy film

Aż do piekła

Fences

La La Land

Lion. Droga do domu

Manchester by the Sea

Moonlight

Nowy początek

Przełęcz ocalonych

Ukryte działania

Przedostatnia kategoria: najlepszy aktor pierwszoplanowy

Viggo Mortensen ("Captain Fantastic")

Denzel Washington ("Fences")

Ryan Gosling ("La La Land")

Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Andrew Garfield ("Przełęcz ocalonych")

Czas na aktorki nominowane za rolę pierwszoplanową:

Meryl Streep ("Boska Florence")

Isabelle Huppert ("Elle")

Natalie Portman ("Jackie")

Emma Stone ("La La Land")

Ruth Negga ("Loving")

A teraz kandydaci do statuetki w kategorii: najlepszy aktor drugoplanowy

Jeff Bridges ("Aż do piekła")

Dev Patel ("Lion. Droga do domu")

Lucas Hedges ("Manchester by the Sea")

Mahershala Ali ("Moonlight")

Michael Shannon ("Zwierzęta nocy")

Najlepsza aktorka drugoplanowa zostanie wybrana spośród:

Viola Davis ("Fences")

Nicole Kidman ("Lion. Droga do domu")

Michelle Williams ("Manchester by the Sea")

Naomie Harris ("Moonlight")

Octavia Spencer ("Ukryte działania")

Zbliżamy się do budzących największe emocje kategorii. Na początek: najlepszy reżyser

Damien Chazelle ("La La Land")

Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea")

Barry Jenkins ("Moonlight")

Denis Villeneuve ("Nowy początek")

Mel Gibson ("Przełęcz ocalonych")

Za najlepszy scenariusz oryginalny nominowano:

20th Century Women

Aż do piekła

La La Land

Lobster

Manchester by the Sea

Kategoria: Najlepszy scenariusz adaptowany

Fences

Lion. Droga do domu

Moonlight

Nowy początek

Ukryte działania

Kategoria: Najlepszy film nieanglojęzyczny

Klient

Mężczyzna imieniem Ove

Tanna

Toni Erdmann

Under Sandet

A teraz kategoria najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:

4.1 Miles

Białe Hełmy

Extremis

Joe's Violin

Watani: My Homeland

Kategoria: Najlepsza charakteryzacja i fryzury

Legion samobójców

Mężczyzna imieniem Ove

Star Trek: W nieznane

Za najlepszą muzykę oryginalną nominowano:

Jackie

La La Land

Lion. Droga do domu

Moonlight

Pasażerowie

W kategorii najlepsza piosenka nominowano:

Jim - piosenka "The Empty Chair" (wyk. Sting)



La La Land - piosenka "City of Stars" (wyk. Ryan Gosling)

La La Land - piosenka "Audition (The Fools Who Dream)" (wyk. Emma Stone)

Trolle - piosenka "Can't stop the feeling" (wyk. Justin Timberlake)

Vaiana: Skarb oceanu - piosenka "How Far I'll Go" (wyk. Lin-Manuel Miranda)

Czas na kategorię najlepsza scenografia:

Ave, Cezar!

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

La La Land

Nowy początek

Pasażerowie

A teraz kategoria najlepsze efekty specjalne:

Doktor Strange

Księga dżungli

Kubo i dwie struny

Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie

Żywioł. Deepwater Horizon

Kategoria: Najlepsze kostiumy. Nominowani:

Boska Florence

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Jackie

La La Land

Sprzymierzeni

A teraz kategoria najlepsze zdjęcia:

La La Land

Lion. Droga do domu

Milczenie

Moonlight

Nowy początek

Kategoria: Najlepszy długometrażowy film animowany - nominowani:

Czerwony żółw

Kubo i dwie struny

Nazywam się Cukinia

Vaiana: Skarb oceanu

Zwierzogród

W kategorii najlepszy dźwięk znów pojawia się "La La Land":

13 godzin: Tajna misja w Benghazi

La La Land

Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie

Nowy początek

Przełęcz ocalonych

Kategoria: Najlepszy krótkometrażowy film aktorski

Chór

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Timecode

Kategoria: Najlepszy krótkometrażowy film animowany - tu członkowie Akademii wybiorą spośród następujących filmów:

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

W kategorii najlepszy montaż nominowano:

Aż do piekła

La La Land

Moonlight

Nowy początek

Przełęcz ocalonych

Kategoria: Najlepszy montaż dźwięku - pierwsza z 14 kategorii, w której nominowano "La La Land"

La La Land

Nowy początek

Przełęcz ocalonych

Sully

Żywioł. Deepwater Horizon

W kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny nominowani to:

13th

Fuocoammare. Ogień na morzu

I Am Not Your Negro

O.J.: Made in America

Życie animowane

Na początek przypomnijmy listę nominowanych do Oscarów filmów.

0:00

Zaczynamy naszą relację! To będzie długa noc dla wszystkich miłośników kina. Ceremonia rozdania Oscarów rozpocznie się ok. 2:30, ale zapewniamy, że do tego czasu nie będziecie się nudzili. Tej nocy bądźcie z "Rzeczpospolitą"!