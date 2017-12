Orzekanie, edukacja i procesy czarownic

Do wszystkich sądów apelacji gdańskiej w 2017 r. (do końca września) wpłynęło 1 385 984 sprawy. Limit etatów sędziowskich wynosi 1324, wakatów – 67. Średni czas trwania postępowań sądowych w pierwszej instancji wynosi 5,7 miesiąca.

Symulowane rozprawy

Sąd Okręgowy w Gdańsku w 2017 r. dwukrotnie wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Prokuraturą Regionalną w Gdańsku, Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku organizował Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej.

Od 13 do 17 marca oraz od 20 do 24 listopada 2017 r. odbywały się wydarzenia dla młodzieży z pomorskich szkół, przybliżające jej najważniejsze zagadnienia prawa oraz szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Listopadowe obchody poprzedzało rozstrzygnięcie konkursów zorganizowanych przez SO i Kuratorium Oświaty w Gdańsku – pierwszy skierowany był do uczniów. Przeprowadzono również symulacje rozpraw sądowych prezentujących typowe sytuacje i problemy w salach rozpraw.

Odbyły się rekonstrukcje rozpraw historycznych, podczas których odtworzono scenariusz XVIII-wiecznych procesów czarownic.

Dla młodszych uczniów została przygotowana gra miejska na terenie historycznego budynku sądu, podczas której uczestnicy rozwiązywali kryminalną zagadkę z przeszłości.

Podczas marcowego i listopadowego Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej w SO w Gdańsku odbył się pokaz sztuki erystycznej przygotowany przez studentów prawa zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Specjalnym wydarzeniem było seminarium dla dyrektorów szkół i nauczycieli poświęcone współpracy szkoły z sądem rodzinnym.

Gdański SO aktywnie propaguje ideę mediacji, cyklicznie organizując tzw. Salon Mediatora, w którym biorą udział mediatorzy z okręgu tego sądu. Uczestniczył on też w pierwszej edycji Festiwalu Architektury Open House Gdańsk 2017.

Głośne procesy

We wrześniu 2017 r. SA w Gdańsku rozpoznał sprawę z wniosku dyrektora Aresztu Śledczego w S.G. z udziałem Leszka P. („wampir z Bytowa") i prokuratora okręgowego w G. o uznanie za osobę stwarzającą zagrożenie.

SO w Gdańsku 19 czerwca 2017 r. postanowił uznać Leszka P. za osobę stwarzającą zagrożenie i umieścić go w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. 7 września 2017 r. gdański SA oddalił apelację obrońcy P. Wyjaśnił, iż podzielił ustalenia i rozważania prawne sądu pierwszej instancji. – Na podstawie jednoznacznych opinii biegłych wyprowadził trafny wniosek, że u Leszka P. występują poważne zaburzenia preferencji seksualnych pod postacią sadyzmu oraz zaburzenia osobowości o typie osobowości dyssocjalnej – stwierdził SA. W ocenie sądu uczestnik nie ma odpowiedniej motywacji do podjęcia leczenia w warunkach innych niż zamknięte. Nie ma więc szans na efektywną terapię w warunkach wolnościowych, tym bardziej że nie ma on bliskich osób, które byłyby dla niego wsparciem w procesie leczenia.

Inna sprawa: w październiku 2017 r. SA w Gdańsku rozpoznał sprawę Lucyny D. oskarżonej o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. (zabójstwo noworodków). SO w Elblągu skazał kobietę na łączną karę 15 lat więzienia i zaostrzył jej warunki przedterminowego zwolnienia po 12 latach. SA utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Uzasadniając swoje stanowisko, wskazał, iż SO przeprowadził szerokie postępowanie dowodowe i wyprowadził z niego prawidłowe wnioski. SO zasadnie uznał, iż stopień winy Lucyny D. jest znaczny, jednak różny w odniesieniu do przypisanych jej poszczególnych zbrodni.

Zdaniem sądu jest on niższy w odniesieniu do zabójstwa pierwszego dziecka niż do pozostałych zabójstw. SA przyjął, że popełniając pierwsze zabójstwo noworodka, oskarżona działała z zamiarem ewentualnym, zaś w pozostałych dwóch z zamiarem bezpośrednim, bo doskonale znała skutek, jaki może wywołać pozostawienie noworodka w muszli klozetowej z główką zanurzoną pod wodą. Sąd podkreślił, że nie bez znaczenia dla wymiaru kary był fakt, iż oskarżona planowała zabójstwo swoich dzieci, o czym świadczy choćby to, że każdą ciążę zatajała przed otoczeniem, w żadnej nie pozostawała pod kontrolą lekarską, nie przygotowywała się na przyjście na świat dzieci, zaś rodząc je wprost do muszli klozetowej, miała pełną świadomość, że dzieci nie przeżyją.

SA uznał, że wymierzona Lucynie D. kara 15 lat pozbawienia wolności jest sprawiedliwa.